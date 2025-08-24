中職》招募新洋投凱樂的大功臣？ 波賽樂：即使他可能替換我…

樂天桃猿新洋投凱樂。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿新洋投凱樂（Caleb Baragar）已抵台備戰，昨受訪時他自曝，會來台加盟樂天，最主要的原因是波賽樂，兩人去年季後都在美國Driveline訓練，雙方一直保持聯繫。

凱樂原是統一獅隊洋將補強鎖定人選，但因當時所屬的墨西哥聯賽隊伍正備戰季後賽，而不同意買斷合約。最終在當地球季結束後，凱樂仍選擇來台，和樂天簽約。

談到這段過程，波賽樂說：「有人問我，我就實話實說給建議。就算他可能是來替換我、我打包回家，我還是老實給建議。我和凱樂說，這裡是很好的機會，球團對我們很好、粉絲很熱情，他如果來了會很享受這裡的一切。」

波賽樂說，他希望若角色互換，別人也能給他老實的建議，就和他準備來台前，前樂天洋投威達爾和他分享的一樣。

在樂天成功簽下凱樂的過程中，波賽樂扮演重要角色，他笑說：「我能實話實說，是因為我在這裡待得開心。」

波賽樂也透露，和凱樂聯繫時，就已得知統一獅隊也開出合約給凱樂，「我如實跟凱樂說，這裡（樂天）地點好、球團也很照顧我們，給予的住宿等條件也都不錯。」

