體育 棒球 中職

中職》期待和張育成同場開轟 張進德：畫面應該滿美的

2025/08/24 16:39

張進德。（記者林正堃攝）張進德。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將張德進昨天轟出暌違將近2年的全壘打，張進德表示，這一轟真的等好久，接下來期待和弟弟張育成同場開轟，畫面應該滿美的。

張進德8月中重返一軍以來，連續6場先發都有安打，連4場雙安，昨天更在第7局、1壞2好的不利球數後，轟出反方向的右外野全壘打，是他2023年9月2日以來的第1轟。

張進德表示，這一轟真的等好久，也把球拿回來，送給太太當紀念，不過，其實是前一天賽後才知道達成生涯100打點，球沒有拿回來，當時就決定，下一次打點就要保留紀念球，只是沒想到是久違的全壘打。

張育成去年下半季加盟富邦，但是張進德受傷勢影響，兄弟倆沒有太多機會同場先發，最近則已經有6場。張進德表示，很高興能和張育成並肩作戰，期待同場開轟的那一天，張育成也說，一定會有機會。

張進德表示，打擊已經低潮很久了，今年找出以前狀況好的時候的比賽影片，重新找回好的揮棒節奏，這一次上一軍總算有不錯的成果，他最在意的是打點，這是對球隊最直接的貢獻，而長打會有更多打點機會，長打和打點就是自己追求的目標。

張進德目前都擔任指定打擊，他表示，二軍復健賽蹲捕過，一軍要不要蹲捕看教練團安排。富邦總教練陳金鋒則表示，張進德的大腿比較容易緊繃，蹲捕可能負擔太大，今年就讓他專心打擊。

