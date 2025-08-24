晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》遭達比修有、柯提斯封鎖 道奇寫119年首見恥辱紀錄

2025/08/24 17:34

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇本週與教士進行3連戰，爭奪國聯西區龍頭，但前2戰都吞敗且只攻下1分，同時也讓出分區龍頭，更寫下一項相隔119年的不名譽紀錄。

道奇打線前兩戰遭教士先發投手有效封鎖，日籍強投達比修有6局飆5K，只被敲出1支陽春砲掉分，今天又被明星左投柯提斯（Nestor Cortes）差點投出完全比賽，前5.1局完全壓制，繳出6局1安打無失分的優質先發，兩人都幫助教士贏球。道奇前兩戰只敲出5支安打，僅靠大物新秀弗里蘭（Alex Freeland）連2戰開轟攻下2分。

根據大聯盟官網記者卡薩維爾（AJ Cassavell）撰文指出，這是自1906年以來，道奇首次遭對方先發投手連續2場比賽至少6局敲1安或以下的情況，當年是紅雀先發投手Stoney McGlynn與小熊的Jack Pfiester接力達成這此壯舉。

道奇進攻常常當機成為目前最重要的問題，總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，這不是單純的個人打擊機制的問題，而是團隊必須找到勝利方程式，他也透露，賽後休息室內已經有球員表達了同樣的心情，不需要特別召開球隊會議，因為他相信這支球隊的經驗和實力，情況一定會改變的。

