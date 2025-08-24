NBA》球員卡「聖杯」！喬丹、布萊恩Logoman雙簽卡結3.9億天價

布萊恩與喬丹Logoman雙簽卡拍出球員卡史上最高價。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕2007-08年由球員卡公司《Upper Deck》出品的《Exquisite Collection》系列，一張喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）的Logoman 全世界唯一的1/1雙簽卡，在拍賣會上拍出1293.2萬美元天價（約新台幣3.9億），打破運動卡界的史上最高成交價。

報導指出，該張喬丹與布萊恩的雙簽卡，打破先前由球員卡公司《Topps》出品的1952年曼托（Mickey Mantle）球員卡1260萬美元紀錄。成為僅次於1932年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）「預告全壘打（called shot）」球衣的2412萬美元以來，史上第二貴的球員收藏品。

《Heritage》公司艾維（Chris Ivy）總監指出，《Upper Deck》在2003-24年首次推出Exquisite系列的時候，一盒五張卡只要500美元，先前詹姆斯（LeBron James）在這系列的新秀卡，曾被拍出520萬美元的天價，直到布萊恩與喬丹這張卡才打破紀錄。

艾維表示，當時該系列一出來的時候有點被人們嘲笑，但卻抓住了那些追求最高級卡款的收藏家視線：「他們把球員卡放入球衣補丁與簽名和Logoman，這是史上第一次球衣的Logo被放進卡面當中的系列。」

儘管最近由《Panini》公司所出的「大國寶」《National Treasures》與《Flawless》系列成為市場上高價卡款的代表系列，但艾維直言：「Exquisite是第一，Exquisite開創了道路，對現代球員卡收藏家來說，這系列就是顛峰。該張卡是唯一同時有著喬丹與布萊恩Logoman簽名的卡，現在不可能再出現這樣的一張卡。這張卡一直被視為現代籃球收藏家的聖杯。」

