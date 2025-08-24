晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》球員卡「聖杯」！喬丹、布萊恩Logoman雙簽卡結3.9億天價

2025/08/24 17:34

布萊恩與喬丹Logoman雙簽卡拍出球員卡史上最高價。（圖片取自X）布萊恩與喬丹Logoman雙簽卡拍出球員卡史上最高價。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕2007-08年由球員卡公司《Upper Deck》出品的《Exquisite Collection》系列，一張喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）的Logoman 全世界唯一的1/1雙簽卡，在拍賣會上拍出1293.2萬美元天價（約新台幣3.9億），打破運動卡界的史上最高成交價。

報導指出，該張喬丹與布萊恩的雙簽卡，打破先前由球員卡公司《Topps》出品的1952年曼托（Mickey Mantle）球員卡1260萬美元紀錄。成為僅次於1932年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）「預告全壘打（called shot）」球衣的2412萬美元以來，史上第二貴的球員收藏品。

《Heritage》公司艾維（Chris Ivy）總監指出，《Upper Deck》在2003-24年首次推出Exquisite系列的時候，一盒五張卡只要500美元，先前詹姆斯（LeBron James）在這系列的新秀卡，曾被拍出520萬美元的天價，直到布萊恩與喬丹這張卡才打破紀錄。

艾維表示，當時該系列一出來的時候有點被人們嘲笑，但卻抓住了那些追求最高級卡款的收藏家視線：「他們把球員卡放入球衣補丁與簽名和Logoman，這是史上第一次球衣的Logo被放進卡面當中的系列。」

儘管最近由《Panini》公司所出的「大國寶」《National Treasures》與《Flawless》系列成為市場上高價卡款的代表系列，但艾維直言：「Exquisite是第一，Exquisite開創了道路，對現代球員卡收藏家來說，這系列就是顛峰。該張卡是唯一同時有著喬丹與布萊恩Logoman簽名的卡，現在不可能再出現這樣的一張卡。這張卡一直被視為現代籃球收藏家的聖杯。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中