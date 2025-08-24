晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》胡金龍作客桃園最終戰 樂天獻花送禮溫馨致敬

2025/08/24 17:07

胡金龍作客桃園最終戰，樂天獻花送禮溫馨致敬。（記者陳志曲攝）胡金龍作客桃園最終戰，樂天獻花送禮溫馨致敬。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕今統一獅作客桃園，和樂天桃猿系列賽最終戰，也是例行賽期間獅隊最後一次作客桃園，獅隊老將胡金龍今年即將引退，作客桃園最終戰賽前，樂天桃猿由副領隊沈鈺傑、胡金龍的南英學弟林泓育送上禮物與獻花。

胡金龍2013年自美職體系返台發展，加入義大犀牛（富邦悍將前身），中職生涯首戰就是在桃園，當時他面對Lamigo桃猿隊，擔任義大第一棒、游擊手。

胡金龍說，剛回台時對應援印象很深，「桃猿隊他們應該是最早引進韓式應援的吧？因為在美國比賽比較安靜，守備的時候一開始感覺很吵。」胡金龍說，經過這麼多年，包括桃園球場在內，台灣的棒球環境已經有慢慢進步，雖和日韓仍有落差，但往好的方向越來越好。

樂天特別準備高爾夫球包送給胡金龍。而賽前，胡金龍開玩笑說，女兒剛出生的他，現在雖還沒正式收禮物，但很缺奶粉跟尿布，且因照顧女兒，最近還真沒時間打高爾夫球。

胡金龍作客桃園最終戰，樂天獻花送禮溫馨致敬。（記者陳志曲攝）胡金龍作客桃園最終戰，樂天獻花送禮溫馨致敬。（記者陳志曲攝）

胡金龍作客桃園最終戰，樂天獻花送禮溫馨致敬。（記者陳志曲攝）胡金龍作客桃園最終戰，樂天獻花送禮溫馨致敬。（記者陳志曲攝）

