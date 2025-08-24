U18世界盃》看這裡！ 台灣隊初步規劃的先發打線曝光

江庭毅。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕U18世界盃棒球賽台灣隊持續操兵，關於野手布局和打線規劃，台灣隊教練團已有初步構想，捕手由「富邦悍將雙捕」張育豪和江庭毅輪流蹲，曾聖恩守一壘、吳承皓守二壘、張乙安守三壘、游擊手是許書誠，3名外野手由左至右依序為蔡琞傑、帕蘇拉．塔基斯利尼安、楊才鋒。

台灣隊開路先鋒交給身高不到170公分的帕蘇拉．塔基斯利尼安，2至6棒依序為蔡琞傑、張乙安、吳承皓、江庭毅、張育豪，台灣隊總教練廖宏淵解釋，帕蘇拉．塔基斯利尼安數四拍子球員，擊球確實，腳程快且臂力好，「他也可以投球，只是個子比較矮，如果他長高一點，應該是滿好的投手。」

請繼續往下閱讀...

第4棒交給今年選秀味全龍第2輪指名的吳承皓，他畢業於西苑中學，廖宏淵說，吳承皓不容易被三振，壘上有人打擊穩定度高，不容易大起大落，中心打者就是要穩定輸出。

第7、8棒分別由高苑工商游擊手許書誠、穀保家商一壘強打曾聖恩擔任，廖宏淵表示，曾聖恩在穀保家商打4棒，來到這邊規劃打7、8棒，他屬於大起大落型的打者，所以不敢排在中心棒次，壘上有人攻擊機會多，留給穩定度好的人來打。

值得一提的是，張乙安在穀保家商主守二壘，進入國家隊移防三壘，廖宏淵解釋，張乙安和吳承皓在青棒母隊都是二壘手，考量三壘傳一壘距離較遠，張乙安傳球穩定度相對較高，所以讓他守三壘比較讓人放心。

台灣隊帶3名捕手出征，廖宏淵說，捕手以張育豪和江庭毅為主，1人蹲捕、另1人就打DH，游能茗算工具人，除了蹲捕也可以守內、外野。

綜觀台灣隊打線和防線，廖宏淵分析，特色應該是守備穩定度高，這是比較放心的一環，打擊好的打者集中在內野手，由於缺乏大砲型打者，因此會善用小球戰術，比賽只打7局，如果先落後壓力就會很大，要先得分給對手壓力，領先方比較有優勢，畢竟不是9局的比賽，盡可能一開局就想辦法先搶分。

張育豪。（記者羅志朋攝）

蔡琞傑。（記者羅志朋攝）

許書誠。（記者羅志朋攝）

吳承皓。（記者羅志朋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法