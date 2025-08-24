亞東盃男排》台灣隊獲銀牌 主帥黃宏裕讚表現超乎預期

台灣男排奪得亞軍，總教練黃宏裕給子弟兵們高評價。（亞洲男排東區錦標賽提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕於中國張家港舉行的2025亞洲男排東區錦標賽，台灣隊憑藉4強5局大戰擊敗中國闖進決賽，雖然最後0：3（22：25、22：25、16：25）不敵南韓，獲得亞軍，總教練黃宏裕給子弟兵們高評價，他認為，成績已經超乎預期。

台灣男排連4屆亞洲東區男排賽拿到亞軍，在黃宏裕眼中，成績已經超乎預期，特別是4強跟中國打滿5局以3：2（22：25、25：21、20：25、25：22、19：17）勝出，縱使中國陣容以U19球員為主，但整體身材條件是全賽會最好，關鍵時刻台灣男排展現比對手更好的抗壓能力。

冠軍戰再碰南韓，預賽台灣男排當時打滿5局惜敗，決賽由南韓直落三帶走金盃，台灣男排收穫亞軍。黃宏裕點出，面對南韓大家球線拉得太高，讓對手更好布局攔網，台灣男排因此吃虧，這正是要向南韓學習之處。他認為，台灣男排要變強，勢必要提高攔網組織能力，並懂得觀察對手型態，這批年輕選手最大優勢是凝聚力強，如果能把技術面跟穩定性拉高，相信球員們能再進化。

隊長張祐晨分享，經過一整年國際賽洗禮，從默契、凝聚力到求勝企圖心大家都變得更好，團隊中沒有個人主義，大家都有能力為球隊貢獻，透過跟許多國家交手，未來面對不同風格隊伍更知道如何應對。

