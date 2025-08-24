晴時多雲

體育 競技運動 排球

亞東盃女排》廖苡任重返前線 台灣隊盼朝冠軍戰邁進

2025/08/24 17:12

台灣女排今天出發香港。（排協提供）台灣女排今天出發香港。（排協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男排甫於2025亞洲男排東區錦標賽摘下銀牌，接著台灣女排今飛往香港，備戰8月26日至8月31日登場的亞洲東區女排錦標賽，總教練鄧衍敏期望在今年最後國際賽，能以前進冠軍戰為目標。

台灣男排在這次亞東盃繳出佳績，台灣女排也將展開亞洲東區女排賽，陣容上進行調整，舉球員廖苡任回到陣中，洪家瑤、許恆芸、翁梓勻、簡翊雯與邱詩晴等人也都加入，預賽將先後交手蒙古、香港。

鄧衍敏指出，這是今年台灣女排今年最後一場國際賽，更換一些名單期望能磨練年輕選手經驗值，並透過正式國際賽檢視選手們個人能力。

鄧衍敏將目標分為成績以及實務兩層面，幾名選手如蔡幼群、張稦豈、許宛芸經過國際賽洗禮都有所成長，廖苡任加入會讓球隊組織進攻更流暢，因此把成績放在前進冠軍戰。

另外，鄧衍敏表示，賽會有機會交手中國、韓國等勁敵，在追逐成績同時，也會讓新進球員有一定上場時間，適應高強度比賽，能提前為明年名古屋亞運布局，期待新選手加入能展現球隊陣容的多元，落實年輕選手養成。

2025亞洲東區女排錦標賽

●比賽地點：香港灣仔

●比賽時間：8/26-8/31

●台灣女排預賽賽程（以下為台灣時間）：

8/26（二）20：00 vs. 蒙古

8/28（四）20：00 vs. 香港

