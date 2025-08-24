晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》重返巴黎奧運奪金幸運地 王齊麟直呼懷念

2025/08/24 17:43

王齊麟／邱相榤。（資料照，羽協提供）王齊麟／邱相榤。（資料照，羽協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025世界羽球錦標賽明天在法國巴黎點燃戰火，台灣共有19組人馬分頭出擊，其中兩屆奧運金牌王齊麟和新搭檔邱相榤首度攜手出擊，他希望回到熟悉的場地，能為他帶來一些好運。

今年世錦賽在去年巴黎奧運羽球場地愛迪達體育館進行，去年王齊麟和前搭檔李洋在這裡以全勝之姿，完成男雙二連霸壯舉，但奧運後李洋高掛球鞋，王齊麟改和邱相榤搭檔，延續自己的選手生涯，這也是兩人首度一起參加世錦賽。目前世界排名16的王齊麟／邱相榤這次世錦賽為第15種子，首輪免戰，將從32強出發，有機會在16強碰上丹麥勁敵阿斯特魯普／拉斯姆森。

已經到當地適應場地的王齊麟表示，他和邱相榤訓練狀況還不錯，繼續熟悉彼此的跑位跟培養默契，自己腸胃炎情況也好很多，正為比賽做最後衝刺，回到去年奧運奪金場地，他笑說：「真的充滿懷念的感覺！我還開玩笑跟相榤說，我目前7連勝，不要中斷我的連勝。」

其他台將方面，台灣男單由一哥周天成領銜，他在首輪會碰上捷克好手勞達，王子維則要遭遇日本第14種子西本拳太；女單方面，許玟琪會碰上匈牙利女將桑多哈齊，邱品蒨要挑戰第3種子、中國韓悅。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中