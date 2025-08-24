羽球世錦賽》重返巴黎奧運奪金幸運地 王齊麟直呼懷念

王齊麟／邱相榤。（資料照，羽協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025世界羽球錦標賽明天在法國巴黎點燃戰火，台灣共有19組人馬分頭出擊，其中兩屆奧運金牌王齊麟和新搭檔邱相榤首度攜手出擊，他希望回到熟悉的場地，能為他帶來一些好運。

今年世錦賽在去年巴黎奧運羽球場地愛迪達體育館進行，去年王齊麟和前搭檔李洋在這裡以全勝之姿，完成男雙二連霸壯舉，但奧運後李洋高掛球鞋，王齊麟改和邱相榤搭檔，延續自己的選手生涯，這也是兩人首度一起參加世錦賽。目前世界排名16的王齊麟／邱相榤這次世錦賽為第15種子，首輪免戰，將從32強出發，有機會在16強碰上丹麥勁敵阿斯特魯普／拉斯姆森。

請繼續往下閱讀...

已經到當地適應場地的王齊麟表示，他和邱相榤訓練狀況還不錯，繼續熟悉彼此的跑位跟培養默契，自己腸胃炎情況也好很多，正為比賽做最後衝刺，回到去年奧運奪金場地，他笑說：「真的充滿懷念的感覺！我還開玩笑跟相榤說，我目前7連勝，不要中斷我的連勝。」

其他台將方面，台灣男單由一哥周天成領銜，他在首輪會碰上捷克好手勞達，王子維則要遭遇日本第14種子西本拳太；女單方面，許玟琪會碰上匈牙利女將桑多哈齊，邱品蒨要挑戰第3種子、中國韓悅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法