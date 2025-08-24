出口盃》終結對手4連霸偉業！ 前帕運國手梁耿縉助夜魔俠隊奪冠

夜魔俠梁耿縉曾是帕奧國手。（身障棒協提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025第十一屆出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽24日在新北市樹林區鹿角溪身障棒壘球場進行視障組最後一天賽程，夜魔俠盲棒隊決賽以13：2擊敗高雄雄霸，拿下賽會隊史首冠，視障組也終於誕生第二支冠軍隊伍。

賽事原名「出口盃盲人棒球賽」，邁入第五屆後改為「出口盃視障組」並與多元組（身障、女性、長者、聽障等）連袂舉辦。今年參賽名單為夜魔俠盲人棒球隊、閃電盲人棒球隊、雄霸盲人棒球隊、新北獵豹盲人棒球隊等4隊。

賽會前四屆均由雄霸奪冠，今年夜魔俠來勢洶洶，首日先以17：5、4：2連克閃電與雄霸，冠軍賽再戰雄霸，前兩局連得6分，當中梁耿縉單場包辦4打點，表現精彩，而他同時也是球隊領隊，場內外都讓球隊成長許多，成為奪冠功臣。

「我去年底接任領隊，目標是提升球隊的訓練強度，很高興辛苦練習到今天有了成果。」梁耿縉笑說：「不只我開心，我能感受到大家都很興奮，企圖心都很強，我只是跟大家一起完成這件事。」

梁耿縉算是症狀較「輕微」的選手，因先天性黃斑部病變，雙眼視力在0.01以下，稍微看得到光線、光影，有句話說「越暗的地方你越亮」，他則是「越亮的地方越模糊」。

「小時候單純以為是近視，國小到醫院檢查才發現是生病，雖然課業還算跟得上，考大學就沒那麼容易，只好到啟明學校，接受專業人士的協助。」梁耿縉說。

除了讀書認真，梁耿縉的運動天賦相當好，國小開始學劍道的他也玩過軟式棒球，專項是田徑，曾代表國家參加帕運、亞帕運等國際賽事。選手時期因避免大賽前受傷，直到退役後才開始運動第二春。

「因為以前打過棒球，幾十年後還是滿嚮往的，剛好有朋友在夜魔俠，就來試試看，之前每次都輸給雄霸，今年終於拿到冠軍了！」梁耿縉笑說。

對於這趟特別的人生旅途，梁耿縉笑說，「要克服自己出門後跟別人的不一樣，但說實在的，反正我又看不到，何必在意別人呢。」

大會最後公布各項個人獎，按往例每隊都有兩位MVP。閃電為郭育廷、林育良，新北獵豹為洪韶壕、黃雅苓，雄霸為陳建閔、陳宥憲，夜魔俠為梁耿縉、蔡存宥。投手獎與最佳球員都由夜魔俠包辦，分別是林春佑與蔡存宥。

又完成一年的出口盃，主辦單位身障棒協理事長潘瑋杰暫時放下心中大石，不過運動平權之路還是得繼續走。去年他曾帶領協會到英國參訪義式盲棒，預計9月14日在台灣舉辦首次的教學課程，讓台灣選手有機會接觸，進而與國際接軌。

「台灣主要玩的是美式規則，不過義式在國際很有份量，規則也滿簡單的，參與感更高，希望能先讓大家玩玩看，再迎接下一個挑戰。」潘瑋杰鼓勵對運動有興趣的視障朋友，一同加入盲人棒球的行列。

盲棒規則為守備方聽聲辨位，接起裝有蜂鳴器的球。（身障棒協提供）

知名棒球人曾文誠為出口盃視障組站台，還擔任球評。（身障棒協提供）

