晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

出口盃》終結對手4連霸偉業！ 前帕運國手梁耿縉助夜魔俠隊奪冠

2025/08/24 18:51

夜魔俠梁耿縉曾是帕奧國手。（身障棒協提供）夜魔俠梁耿縉曾是帕奧國手。（身障棒協提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025第十一屆出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽24日在新北市樹林區鹿角溪身障棒壘球場進行視障組最後一天賽程，夜魔俠盲棒隊決賽以13：2擊敗高雄雄霸，拿下賽會隊史首冠，視障組也終於誕生第二支冠軍隊伍。

賽事原名「出口盃盲人棒球賽」，邁入第五屆後改為「出口盃視障組」並與多元組（身障、女性、長者、聽障等）連袂舉辦。今年參賽名單為夜魔俠盲人棒球隊、閃電盲人棒球隊、雄霸盲人棒球隊、新北獵豹盲人棒球隊等4隊。

賽會前四屆均由雄霸奪冠，今年夜魔俠來勢洶洶，首日先以17：5、4：2連克閃電與雄霸，冠軍賽再戰雄霸，前兩局連得6分，當中梁耿縉單場包辦4打點，表現精彩，而他同時也是球隊領隊，場內外都讓球隊成長許多，成為奪冠功臣。

「我去年底接任領隊，目標是提升球隊的訓練強度，很高興辛苦練習到今天有了成果。」梁耿縉笑說：「不只我開心，我能感受到大家都很興奮，企圖心都很強，我只是跟大家一起完成這件事。」

梁耿縉算是症狀較「輕微」的選手，因先天性黃斑部病變，雙眼視力在0.01以下，稍微看得到光線、光影，有句話說「越暗的地方你越亮」，他則是「越亮的地方越模糊」。

「小時候單純以為是近視，國小到醫院檢查才發現是生病，雖然課業還算跟得上，考大學就沒那麼容易，只好到啟明學校，接受專業人士的協助。」梁耿縉說。

除了讀書認真，梁耿縉的運動天賦相當好，國小開始學劍道的他也玩過軟式棒球，專項是田徑，曾代表國家參加帕運、亞帕運等國際賽事。選手時期因避免大賽前受傷，直到退役後才開始運動第二春。

「因為以前打過棒球，幾十年後還是滿嚮往的，剛好有朋友在夜魔俠，就來試試看，之前每次都輸給雄霸，今年終於拿到冠軍了！」梁耿縉笑說。

對於這趟特別的人生旅途，梁耿縉笑說，「要克服自己出門後跟別人的不一樣，但說實在的，反正我又看不到，何必在意別人呢。」

大會最後公布各項個人獎，按往例每隊都有兩位MVP。閃電為郭育廷、林育良，新北獵豹為洪韶壕、黃雅苓，雄霸為陳建閔、陳宥憲，夜魔俠為梁耿縉、蔡存宥。投手獎與最佳球員都由夜魔俠包辦，分別是林春佑與蔡存宥。

又完成一年的出口盃，主辦單位身障棒協理事長潘瑋杰暫時放下心中大石，不過運動平權之路還是得繼續走。去年他曾帶領協會到英國參訪義式盲棒，預計9月14日在台灣舉辦首次的教學課程，讓台灣選手有機會接觸，進而與國際接軌。

「台灣主要玩的是美式規則，不過義式在國際很有份量，規則也滿簡單的，參與感更高，希望能先讓大家玩玩看，再迎接下一個挑戰。」潘瑋杰鼓勵對運動有興趣的視障朋友，一同加入盲人棒球的行列。

盲棒規則為守備方聽聲辨位，接起裝有蜂鳴器的球。（身障棒協提供）盲棒規則為守備方聽聲辨位，接起裝有蜂鳴器的球。（身障棒協提供）

知名棒球人曾文誠為出口盃視障組站台，還擔任球評。（身障棒協提供）知名棒球人曾文誠為出口盃視障組站台，還擔任球評。（身障棒協提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中