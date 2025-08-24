晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》Wing Stars人氣韓援安芝儇、Mingo 化身「Stars House」一日店長

2025/08/24 19:01

Wing Stars安芝儇、Mingo人氣韓援合體，化身一日店長掀起粉絲應援潮。（桂田文創提供）Wing Stars安芝儇、Mingo人氣韓援合體，化身一日店長掀起粉絲應援潮。（桂田文創提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕台鋼啦啦隊 Wing Stars 韓籍成員安芝儇與Mingo（朴旻曙）於8月24日合體現身，在高雄「Stars House」化身一日店長，帶來多重限定活動，與粉絲近距離互動。活動消息一公布便掀起熱烈迴響，當日儘管高雄艷陽高照，仍吸引2百名粉絲一早到場排隊，名額瞬間額滿，現場氣氛熱烈，展現她們的高人氣與超強魅力。

活動一早以「限量福袋抽互動」揭開序幕，購買福袋的粉絲可抽中「專屬合影券」或「親筆簽名應援板」，機會僅限 80 位，瞬間引發搶購熱潮，吸引不少人現場試手氣，幸運中選的粉絲更直呼「真的很值得！」。有粉絲一早便到場排隊，還有一位媽媽特地帶著兩位喜愛台鋼棒球隊與Wing Stars的小孩，從嘉義趕來參加，只為力挺偶像，不過由於名額實在太快額滿，讓她忍不住向工作人員詢問能否再加碼，足見活動的高人氣。

安芝儇的一日店長時段，一開場便掀起歡樂互動。粉絲進場後紛紛拿起手機拍照，讓她忍不住打趣喊話：「快來買！不要一直拍照，要趕快逛！」逗得全場笑聲不斷，到了抽小卡環節，更作勢要把 Mingo 的小卡抽出來放回盒子裡，只讓粉絲抽到自己的卡片，俏皮模樣逗樂粉絲。現場也有粉絲特別學韓語就是為了能與安芝儇多聊幾句，甚至計畫飛到韓國為她加油，讓她聽了十分感動。

Mingo的一日店長時段同樣熱鬧非凡。她全程以中文與粉絲互動，展現親和力，當結帳時聽到粉絲「爆料」結帳者喜歡的是其他成員時，Mingo 立刻假裝生氣地追問：「你最喜歡誰？」引起現場哄堂大笑，開放進場後，粉絲們依舊忙著拍照，她則以撒嬌的語氣呼籲大家：「先結帳再拍照啦！」輕鬆氛圍讓粉絲們笑聲不斷，現場氣氛溫馨又熱鬧。

活動結束後，安芝儇分享：「今天感覺自己像韓星一樣，有專屬的Wing Stars周邊商品店，真的很棒，也希望大家有空能常來支持。」Mingo 則表示：「第一次在 Stars House 擔任一日店長，我覺得很驕傲，因為這是Wing Stars所專屬的舞台，希望未來會有更多商品推出，歡迎大家多多來光顧！」

自開幕以來，「Stars House」不僅成為粉絲選購應援商品的首選據點，也持續規劃多元活動，讓粉絲能與 Wing Stars 成員近距離交流，此次安芝儇與 Mingo 的一日店長活動圓滿落幕，再度展現人氣韓援的強大號召力。接下來，將由四位壽星女孩恬魚、圈圈、JC 及千千的生日會接力登場，預計帶來更多驚喜與感動，「Stars House」也將繼續成為粉絲們相聚、留下美好回憶的最佳場所。想了解活動更多詳情，請關注Wing Stars官方Instagram：https://www.instagram.com/wing_stars_official/

