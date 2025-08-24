日職》「村神」傷癒歸隊趕進度！ 24戰10轟還刷新生涯紀錄

村上宗隆回歸後24戰10轟。（產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季結束後預計將挑戰大聯盟殿堂的養樂多重砲村上宗隆，今天在對上央聯龍頭阪神虎的比賽，敲出賽季第10轟，傷癒回歸後24場比賽猛敲10轟，展現驚人的開轟效率，不過球隊只靠著他的陽春砲拿下1分，以1：8慘敗阪神虎。

村上宗隆在今年4月出賽1場後，便因傷缺陣到7月才回歸賽場，但在回來後他7月3場出賽就敲出2轟，8月至今也已經敲出8發全壘打，今天村上宗隆在4局面對12強國手才木浩人敲出陽春砲，展現恐怖的開轟效率，連續7年完成雙位數全壘打紀錄，整季25戰10轟也改寫2022年的26戰10轟，刷新生涯最快紀錄。

才木浩人今天7.2局投球被打4支安打，唯一失分就是被村上宗隆打的陽春砲，收下本季第12勝，而阪神虎打線在3上就先突破養樂多先發奧川恭伸得到1分，4上兩聯盟全壘打王佐藤輝明敲出本季第32轟，6上再得1分，8局灌進5分大局，最後以8：1輕取養樂多，加上巨人今天以2：4不敵橫濱DeNA，阪神虎封王魔術數字下降到M16。

本季養樂多戰績不佳，在輸球後持續在中央聯盟墊底，值得一提的是，村上宗隆25場比賽10轟就已經成為隊上全壘打王，第二名的山田哲人與歐蘇納（Jose Osuna）都只有9轟，但2人的出賽場次都比村上多非常多（山田95場、歐蘇納107場）。

