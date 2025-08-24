晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》「村神」傷癒歸隊趕進度！ 24戰10轟還刷新生涯紀錄

2025/08/24 20:07

村上宗隆回歸後24戰10轟。（產經體育）村上宗隆回歸後24戰10轟。（產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季結束後預計將挑戰大聯盟殿堂的養樂多重砲村上宗隆，今天在對上央聯龍頭阪神虎的比賽，敲出賽季第10轟，傷癒回歸後24場比賽猛敲10轟，展現驚人的開轟效率，不過球隊只靠著他的陽春砲拿下1分，以1：8慘敗阪神虎。

村上宗隆在今年4月出賽1場後，便因傷缺陣到7月才回歸賽場，但在回來後他7月3場出賽就敲出2轟，8月至今也已經敲出8發全壘打，今天村上宗隆在4局面對12強國手才木浩人敲出陽春砲，展現恐怖的開轟效率，連續7年完成雙位數全壘打紀錄，整季25戰10轟也改寫2022年的26戰10轟，刷新生涯最快紀錄。

才木浩人今天7.2局投球被打4支安打，唯一失分就是被村上宗隆打的陽春砲，收下本季第12勝，而阪神虎打線在3上就先突破養樂多先發奧川恭伸得到1分，4上兩聯盟全壘打王佐藤輝明敲出本季第32轟，6上再得1分，8局灌進5分大局，最後以8：1輕取養樂多，加上巨人今天以2：4不敵橫濱DeNA，阪神虎封王魔術數字下降到M16。

本季養樂多戰績不佳，在輸球後持續在中央聯盟墊底，值得一提的是，村上宗隆25場比賽10轟就已經成為隊上全壘打王，第二名的山田哲人與歐蘇納（Jose Osuna）都只有9轟，但2人的出賽場次都比村上多非常多（山田95場、歐蘇納107場）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中