體育 棒球 中職

中職》以為又對兄弟輸1分 洪總：「這球打出去，氣勢就上來了！」

2025/08/24 19:52

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹今天在8局上用「完全打擊」攻破呂彥青，魔鷹夯出追平轟，林家鋐補上致勝長打，單局灌4分完成逆轉，終場以8：4斬斷中信兄弟3連勝。

台鋼前2場都1分差輸中信，打到8局上仍1分落後，讓打線籠罩在低氣壓，但魔鷹面對呂彥青的第1球就扛出右外野追平轟，串聯王博玄的一壘安、顏郁軒的二壘安和林家鋐的三壘安KO呂彥青，前次中信被單局完全打擊的投手要追溯至2016年的彭識穎。

「魔鷹那一轟非常重要！」台鋼總教練洪一中坦言，前幾場都1分差輸球，整個球隊的打者壓力都很大，「那一球打出去，氣勢就上來了。」

林家鋐當上英雄是意外的收穫，由於他不擅長面對左投，在台鋼攻佔一二壘之際，第一球執行短打，但他點成界外後，教練團決定放手讓他進攻，林家鋐擊出中外野的三壘安打送回致勝2分，繼20日生涯首轟出爐，今晚又進帳首次單場MVP，有個豐收的一週。

「運氣比較好！」林家鋐笑說，最近手感確實滿好的，照這種感覺打，自然而然就有這樣的結果。洪總也說，林家鋐打擊本來就不差，擊球點也很出色，「看他最近的表現，或許打席數可以再多一點。」

魔鷹擊出全壘打追平比數。（記者陳逸寬攝）魔鷹擊出全壘打追平比數。（記者陳逸寬攝）

林家鋐擊出勝利打點。（記者陳逸寬攝）林家鋐擊出勝利打點。（記者陳逸寬攝）

