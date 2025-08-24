晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》陳鏞基重返先發開轟！獅隊避免遭樂天桃猿橫掃

2025/08/24 20:12

統一獅拿下勝利。（記者陳志曲攝）統一獅拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅和樂天桃猿今週末系列賽最後一場交手，獅隊新洋投奧德銳中職初登板4局無失分，打線則有陳鏞基開轟挹注分數，終場獅隊就以8:2贏球，不僅終止3連敗，也避免週末作客桃園遭橫掃。

面對樂天先發左投林子崴，獅隊3局上攻勢，首位打者潘傑楷靠失誤上壘，林岱安接著敲安，陳傑憲滾地球先1分打點，林佳緯的安打又打回1分，陳鏞基接著開轟，獅隊單局得到4分。

賽前獅隊教頭林岳平受訪透露，陳鏞基因身體疲勞，系列戰前兩場沒出賽，今重返先發。而陳鏞基重返先發就開轟，個人本季第5轟。

獅隊4局再靠蘇智傑、林祖傑安打展開攻勢，林岱安長打再拿2分。5局上，林子崴在單局被擊出2安打後退場，莊昕諺登板接手化解危機。

獅隊奧德銳今投60球，任內被擊出2安打、三振和四壞球各2次，初登板以4局無失分之姿退場。

樂天桃猿6局一度有滿壘攻勢，成晉、林智平和林泓育接連對吳承諭敲安，造成無人出局滿壘，但該半局猿隊僅靠林承飛雙殺打掩護三壘隊友拿到1分。

樂天7局起推出曾仁和後援，8局他被潘傑楷敲安，林泓弦長打再幫獅隊打回1分，陳傑憲接著也敲安，比分持續擴大。

桃猿隊8局下再次反攻，高塩將樹保送林立、成晉敲安，猿隊先靠林泓育滾地球得到1分，代打陳晨威接著選到保送，2人出局一三壘有人，宋嘉翔滾地球出局。

統一獅先發投手奧德銳。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手奧德銳。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手林子崴。（記者陳志曲攝）樂天桃猿先發投手林子崴。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）統一獅陳傑憲敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

統一獅林佳緯敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）統一獅林佳緯敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

統一獅陳鏞基敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）統一獅陳鏞基敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

統一獅陳鏞基重返先發打線就開轟。（記者陳志曲攝）統一獅陳鏞基重返先發打線就開轟。（記者陳志曲攝）

統一獅林岱安敲出二壘安打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）統一獅林岱安敲出二壘安打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林泓育。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林泓育。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中