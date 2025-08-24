中職》陳鏞基重返先發開轟！獅隊避免遭樂天桃猿橫掃

統一獅拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅和樂天桃猿今週末系列賽最後一場交手，獅隊新洋投奧德銳中職初登板4局無失分，打線則有陳鏞基開轟挹注分數，終場獅隊就以8:2贏球，不僅終止3連敗，也避免週末作客桃園遭橫掃。

面對樂天先發左投林子崴，獅隊3局上攻勢，首位打者潘傑楷靠失誤上壘，林岱安接著敲安，陳傑憲滾地球先1分打點，林佳緯的安打又打回1分，陳鏞基接著開轟，獅隊單局得到4分。

賽前獅隊教頭林岳平受訪透露，陳鏞基因身體疲勞，系列戰前兩場沒出賽，今重返先發。而陳鏞基重返先發就開轟，個人本季第5轟。

獅隊4局再靠蘇智傑、林祖傑安打展開攻勢，林岱安長打再拿2分。5局上，林子崴在單局被擊出2安打後退場，莊昕諺登板接手化解危機。

獅隊奧德銳今投60球，任內被擊出2安打、三振和四壞球各2次，初登板以4局無失分之姿退場。

樂天桃猿6局一度有滿壘攻勢，成晉、林智平和林泓育接連對吳承諭敲安，造成無人出局滿壘，但該半局猿隊僅靠林承飛雙殺打掩護三壘隊友拿到1分。

樂天7局起推出曾仁和後援，8局他被潘傑楷敲安，林泓弦長打再幫獅隊打回1分，陳傑憲接著也敲安，比分持續擴大。

桃猿隊8局下再次反攻，高塩將樹保送林立、成晉敲安，猿隊先靠林泓育滾地球得到1分，代打陳晨威接著選到保送，2人出局一三壘有人，宋嘉翔滾地球出局。

統一獅先發投手奧德銳。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手林子崴。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

統一獅林佳緯敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

統一獅陳鏞基敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

統一獅陳鏞基重返先發打線就開轟。（記者陳志曲攝）

統一獅林岱安敲出二壘安打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林泓育。（記者陳志曲攝）

