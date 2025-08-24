晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

亞大籃》宋昕澔轟29分領軍 UBA王者政大擊敗北京清大奪冠

2025/08/24 21:44

政治大學今在亞洲大學生籃球聯賽冠軍戰以82：79力克北京清華大學，成功勇奪首屆冠軍。（圖片取自AUBL官網）政治大學今在亞洲大學生籃球聯賽冠軍戰以82：79力克北京清華大學，成功勇奪首屆冠軍。（圖片取自AUBL官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕政治大學今在亞洲大學生籃球聯賽冠軍戰，靠宋昕澔貢獻29分領軍，以82：79力克北京清華大學，成功勇奪首屆冠軍。

首屆亞大籃聯賽集結12支來自亞洲的大學球隊，在UBA締造5連霸的政大是本屆台灣唯一代表，在小組賽2勝0敗，以龍頭之姿獲得8強門票，隨後接連擊敗上海交通大學、蒙古額圖根大學，成功闖進冠軍戰。

政大面對今年勇奪中國大學生聯賽季軍的北京清大，首節雙方你來我往，政大靠吳志鍇此節倒數1分31秒的逆轉三分彈，加上徐得祈、宋昕澔節末接連得手，帶著24：20領先進入次節。

政大次節除宋昕澔持續展現進攻破壞力，林子皓、王暐嘉也都跳出來得分，一度助隊領先達雙位數，不過清大緊咬比分，倒數44秒靠隰泰誠的三分球追到46：46，徐得祈在上半場結束前飆進壓哨三分彈，幫助政大打完上半場取得49：46些微優勢。宋昕澔拿下全隊最高13分。

易籃後，政大在宋昕澔帶領下一波7：0攻勢一度擴大差距來到60：52領先，不過隨後團隊又陷入得分荒，在第四節開始前被清大追到59：61。

進入決勝節，今年在德國世大運有不俗表現的大三後衛徐得祈再度聯手隊長宋昕澔，幫助政大在此節開局以10：0攻勢擴大領先，隨後一度領先多達15分，雖然最後被追到只剩3分差，仍有驚無險收下勝利。

宋昕澔此役繳29分、12籃板、6助攻全能演出，徐得祈20分、4籃板、3助攻，波波卡10分、11籃板。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中