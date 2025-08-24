美網》奪冠就搶回球王！艾卡拉茲期待重返決戰單挑辛納

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對於2025年美國網球公開賽充滿無限期待，這位西班牙第2種子只要第2度奪得冠軍，就將順勢重返世界球王寶座，賽前受訪他也直言，希望決戰能夠再度強碰義大利世界球王兼衛冕者辛納（Jannik Sinner）。

「在這裡贏球會很棒，尤其他已經連續3個硬地大滿貫賽奪冠。」22歲的艾卡拉茲與24歲辛納同被譽為「三巨頭」接班人，由於後者4座大滿貫金盃當中，包括2024年澳洲公開賽、同年美網，以及今年澳網二連霸，硬地大滿貫21連勝氣勢如虹，因此他非常尊重且敬佩宿敵，「辛納在硬地上的表現真是令人難以置信。所以我在某種程度上也以他為榜樣，好讓自己在某處必須對上他時能做好準備。」

信心滿滿的艾卡拉茲，本屆美網台灣時間週二上午初登場，遭遇身高211公分的地主巨砲奧裴卡（Reilly Opelka），這也是西美雙雄首度交鋒，若一路過關斬將，直到冠軍戰他才可能強碰頭號種子辛納。

艾卡拉茲2022年首獲美網冠軍，ATP世界男單排名升至No.1，但他隔年4強止步無緣衛冕，去年更在次輪大爆冷門提前出局，如今捲土重來挾著辛辛那提大師賽金盃，與辛納並列大熱門，此次紐約行他的戰績只要追平或超越宿敵，就將搶回球王頭銜。

職業生涯對戰艾卡拉茲9勝5負領先辛納，今年法國公開賽決戰驚天大逆轉，但溫布頓錦標賽壓軸慘遭對手甜蜜復仇，先前辛辛那提爭冠辛納意外生病退出。

