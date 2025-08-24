晴時多雲

中職》桃猿團長失言嗆Josh「臭俗辣」遭炎上！ 道歉邀約被冷回8字

2025/08/24 23:23

樂天桃猿吞敗。（記者陳志曲攝）樂天桃猿吞敗。（記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕今日樂天桃猿不敵統一獅，還發生場外風波，樂天應援團長阿杰在局間對知名棒球YouTuber「台南Josh」一席「臭俗辣」發言導致炎上，儘管後續阿杰在比賽後道歉，仍遭到當事人8字「謝謝邀請 不克前往」冷回。

從網路上瘋傳的影片中可以看到，阿杰在比賽間直接點名Josh道：「我剛剛接到訊息，他知道我要點名他，他跑掉了，真的。俗稱講的『臭俗辣』他跑掉了。就是這種分數（當時樂天0：6落後），他害我們的，穿我們樂天相關的，麻煩請他不要穿，拜託他一下，我們什麼不迷信，這個很迷信，這個真的很迷信，所以我們跟他不是好朋友。你問他說，我們認識他嗎，我不認識他。」

由於影片內容太過針對再加上直接嗆人「臭俗辣」引起網友炎上，台南Josh便在《Threads》上回應：「這個嘛…球場內的影片我有看到了，我不知道他要cue我，我也不認識他，我是今天賽前在桃園球場有工作，謝謝下午現場球迷的親切幫忙，工作很順利完成了，然後明天還有其他事情要忙，賽前工作結束我就要先趕回台南了，所以這個我也沒空再水一片了。球衣是我賽前在商品部自己買的，灰色那件真的不錯看，不能穿就送給第一個留言說想要球衣的球迷吧。」

而在台南Josh回應後，阿杰於賽後也於球場向台南Josh致歉，「我想說可以讓大家情緒可以更活潑一點，不好意思，歡迎他來到樂天舞台上，邀請他一起來跳舞...」但這個邀請並沒有被接受，台南Josh在得知該道歉影片後再度發文冷回：「謝謝邀請 不克前往」，底下網友也紛紛力挺台南Josh，直言樂天又再次引發公關災難。

