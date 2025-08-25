晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

宋昕澔獲亞大籃球聯賽MVP　陳子威欣慰打出自身風格

2025/08/25 00:33

〔中央社〕UBA大專籃球聯賽王者政大雄鷹今天在亞大籃球聯賽勇奪冠軍，主力宋昕澔不僅入選最佳5人陣容，還獲得最有價值球員（MVP）殊榮，教練陳子威欣慰這批球員打出自身風格。

代表台灣征戰在中國杭州舉行的亞洲大學生籃球聯賽（AUBL），政大雄鷹今天冠軍戰與地主北京清華大學正面交鋒，靠著主力球星宋昕澔狂轟全場最高29分，外帶12籃板、6助攻，搭配另名後衛徐得祈挹注20分，終場以82比79獲勝，如願捧起冠軍金盃。

已經喊到「梢聲」的政大教練陳子威接受中央社採訪時表示，感謝領隊姜豐年幫忙找到專業團隊協助，並對勞苦功高的教練團表達感激之情，並分享內心一直希望UBA踏上國際舞台、獲得外界認可，「這次我們有做到這件事，現在UBA也往進步方向走，很多學校更重視籃球發展，不斷投入心力」。

本屆亞洲大學生籃球聯賽，政大後衛宋昕澔表現搶眼，場均貢獻21.8分、5.6籃板、5.6助攻，近乎全能演出，成為球隊奪冠的關鍵因素，而且宋昕澔不僅入選賽事最佳5人，還拿到最有價值球員頭銜。

陳子威指出，這批新的雄鷹由宋昕澔、隊長徐得祈領軍，在「後游艾(吉吉)時代」打出屬於自己風格，沒有活在學長陰影下，讓他感到相當欣慰，尤其宋昕澔、徐得祈都具備堅強、不怕任何挑戰特質，聯手幫助雄鷹變得比以往更強悍。

「我也在賽後鼓勵他們走出游艾(吉吉)時代，書寫自己故事，這是當教練很有成就感的地方。」陳子威說道，未來希望持續維持UBA競爭力，進而幫助台灣籃壇培育新生代球員，甚至提前學習怎麼與外籍球員搭配的方式。（編輯：嚴思(示其)）1140825

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中