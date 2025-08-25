宋昕澔獲亞大籃球聯賽MVP　陳子威欣慰打出自身風格

〔中央社〕UBA大專籃球聯賽王者政大雄鷹今天在亞大籃球聯賽勇奪冠軍，主力宋昕澔不僅入選最佳5人陣容，還獲得最有價值球員（MVP）殊榮，教練陳子威欣慰這批球員打出自身風格。

代表台灣征戰在中國杭州舉行的亞洲大學生籃球聯賽（AUBL），政大雄鷹今天冠軍戰與地主北京清華大學正面交鋒，靠著主力球星宋昕澔狂轟全場最高29分，外帶12籃板、6助攻，搭配另名後衛徐得祈挹注20分，終場以82比79獲勝，如願捧起冠軍金盃。

請繼續往下閱讀...

已經喊到「梢聲」的政大教練陳子威接受中央社採訪時表示，感謝領隊姜豐年幫忙找到專業團隊協助，並對勞苦功高的教練團表達感激之情，並分享內心一直希望UBA踏上國際舞台、獲得外界認可，「這次我們有做到這件事，現在UBA也往進步方向走，很多學校更重視籃球發展，不斷投入心力」。

本屆亞洲大學生籃球聯賽，政大後衛宋昕澔表現搶眼，場均貢獻21.8分、5.6籃板、5.6助攻，近乎全能演出，成為球隊奪冠的關鍵因素，而且宋昕澔不僅入選賽事最佳5人，還拿到最有價值球員頭銜。

陳子威指出，這批新的雄鷹由宋昕澔、隊長徐得祈領軍，在「後游艾(吉吉)時代」打出屬於自己風格，沒有活在學長陰影下，讓他感到相當欣慰，尤其宋昕澔、徐得祈都具備堅強、不怕任何挑戰特質，聯手幫助雄鷹變得比以往更強悍。

「我也在賽後鼓勵他們走出游艾(吉吉)時代，書寫自己故事，這是當教練很有成就感的地方。」陳子威說道，未來希望持續維持UBA競爭力，進而幫助台灣籃壇培育新生代球員，甚至提前學習怎麼與外籍球員搭配的方式。（編輯：嚴思(示其)）1140825

