WTT支線賽》4局逆轉比利時組合 張佑安/林彥均勇奪合拍首座國際賽冠軍

張佑安（左）、林彥均逆轉比利時組合，奪下男雙冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕一銀組合張佑安/林彥均昨天深夜在2025年WTT帕納久里什泰（保加利亞）支線賽男雙決賽，以3:1逆轉比利時組合紐汀克/藍比特，收穫兩人合拍以來首座WTT系列賽雙打冠軍。

世界排名113的張佑安/林彥均去年在WTT巡迴賽三度聯手出擊男雙都止於8強，包括去年的帕納久里什泰支線賽，今年兩人捲土重來，名列大會頭號種子，他們首輪先以直落三輕取哈薩克組合，8強再以3:2力退印度的賈納納塞卡倫/安東尼，4強遭遇塞爾維亞組合萊瓦雅奇/迪拉斯也以3:0過關。

決賽面對第3種子紐汀克/藍比特，張林配首局在7:3領先下連丟7分，雖然奮力化解2個局點，但隨後藍比特接發球直接正手挑球得分，台灣組合9:11讓出首局。

次局，張林配加強搶攻，5:1開局後一路保持領先，11:8扳回一城；第3局更在1:2落後下打出一波10:2的強攻，11:4再下一城。雙方在第4局一路纏鬥至6平，張林配利用對手連續失誤連拿4分，10:6率先聽牌，最後張佑安正手搶攻得手，11:7拿下勝利。

男單方面，世界排名80的張佑安在局數2:1領先下，連丟2局遭世界排名199的紐汀克逆轉，止於8強。

19歲的張佑安在8月初正式與日本桌球品牌VICTAS簽約，成為該品牌台灣第一位簽約贊助選手，他表示，現在對新武器愈來愈順手，這次雙打賽也發揮出自己的水平，至於單打在8強賽被逆轉，「手上的質量還要再加強。」

