晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT支線賽》4局逆轉比利時組合 張佑安/林彥均勇奪合拍首座國際賽冠軍

2025/08/25 07:04

張佑安（左）、林彥均逆轉比利時組合，奪下男雙冠軍。（取自WTT官網）張佑安（左）、林彥均逆轉比利時組合，奪下男雙冠軍。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕一銀組合張佑安/林彥均昨天深夜在2025年WTT帕納久里什泰（保加利亞）支線賽男雙決賽，以3:1逆轉比利時組合紐汀克/藍比特，收穫兩人合拍以來首座WTT系列賽雙打冠軍。

世界排名113的張佑安/林彥均去年在WTT巡迴賽三度聯手出擊男雙都止於8強，包括去年的帕納久里什泰支線賽，今年兩人捲土重來，名列大會頭號種子，他們首輪先以直落三輕取哈薩克組合，8強再以3:2力退印度的賈納納塞卡倫/安東尼，4強遭遇塞爾維亞組合萊瓦雅奇/迪拉斯也以3:0過關。

決賽面對第3種子紐汀克/藍比特，張林配首局在7:3領先下連丟7分，雖然奮力化解2個局點，但隨後藍比特接發球直接正手挑球得分，台灣組合9:11讓出首局。

次局，張林配加強搶攻，5:1開局後一路保持領先，11:8扳回一城；第3局更在1:2落後下打出一波10:2的強攻，11:4再下一城。雙方在第4局一路纏鬥至6平，張林配利用對手連續失誤連拿4分，10:6率先聽牌，最後張佑安正手搶攻得手，11:7拿下勝利。

男單方面，世界排名80的張佑安在局數2:1領先下，連丟2局遭世界排名199的紐汀克逆轉，止於8強。

19歲的張佑安在8月初正式與日本桌球品牌VICTAS簽約，成為該品牌台灣第一位簽約贊助選手，他表示，現在對新武器愈來愈順手，這次雙打賽也發揮出自己的水平，至於單打在8強賽被逆轉，「手上的質量還要再加強。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中