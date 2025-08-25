美網》最難衛冕的大滿貫開戰 球王辛納、球后莎巴蓮卡各拚連霸

辛納。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇年度四大賽最後登場的美國公開賽，已在紐約法拉盛公園點燃戰火，這也是近年來最難衛冕的硬地大滿貫，當今義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）、白俄羅斯球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）都將挑戰難度極高的二連霸。

今年美網總獎金高達9000萬美元（約27.8億台幣），再度刷新大滿貫紀錄，兵家必爭的男、女單打冠軍，更可各獲500萬美元（約1.5億台幣）。但競爭也格外激烈，女單上回衛冕已是2014年地主天后小威廉絲（Serena Williams）三連霸；男單則自2008年瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）五連霸以來，長達17年無人能夠連莊，因此對於去年稱王封后的辛納、莎巴蓮卡來說，本屆捲土重來是嚴苛考驗，也是締造歷史的絕佳機會。

除了各界期待的莎巴蓮卡力抗波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）、地主第3種子高芙（Coco Gauff）等群芳激戰，以及頭號種子辛納對決西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的雙雄爭冠戲碼，資深球星也沒在美網舞台缺席，「高齡」45歲的東道主大威廉絲（Venus Williams）持外卡參戰；至於「三巨頭」最後一人的喬科維奇（Novak Djokovic），也再度挑戰史上新高大滿貫25冠，38歲塞爾維亞老將臨場演出備受矚目。

台將方面，曾俊欣睽違3年再度美網男單會內出擊，首戰比利時對手貝格斯（Zizou Bergs），這也是台比雙雄職業生涯頭一回交鋒，獨挑大梁的台灣一哥力爭大滿貫開胡。此外，我國女雙共3組人馬角逐，包括謝淑薇／美國新星克魯格（Ashlyn Krueger）、詹皓晴／中國蔣欣玗、吳芳嫺／匈牙利施托拉（Fanny Stollar），本週都將陸續上陣。

