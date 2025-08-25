晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》各隊洋投「軍備競賽」 牽動下半季戰局？

2025/08/25 09:00

台鋼雄鷹先發投手那瑪夏。（資料照，記者陳逸寬攝）台鋼雄鷹先發投手那瑪夏。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職各隊衝刺下半季與全年度勝率，幾乎都在洋投戰力上下功夫，各隊趕在831登錄大限前，找來資歷豐富優異的洋投，中信兄弟柯威士、台鋼雄鷹那瑪夏、統一獅奧德銳已先後初登板，本週之後，也還有新洋投有機會亮相。

獅隊在梅賽斯轉戰韓職、衛蘭德退休後，原本接觸那瑪夏（Dinelson Lamet）、凱樂（Caleb Baragar），但兩人之後分別投效台鋼、樂天桃猿，獅隊接著趕在大限前，再找來左投奧德銳（Cam Alldred）、大聯盟資歷獅帝芬（Jackson Stephens），獅帝芬若無意外將留用，奧德銳將與原有洋投群進行取捨。

味全龍隊在陣中洋投表現尚稱穩定的狀況下，仍再聘36歲大聯盟經驗右投手巴雷達（暫譯，Manny Barreda），已和球隊報到，龍聖和鑀龍兩位原有的洋投，可能割捨1人。

原本獅隊接觸過的凱樂，在所屬墨聯球隊結束季後賽賽程後，樂天桃猿隨即與之聯繫，並閃電簽約。凱樂抵台後，樂天桃猿原本僅有威能帝、魔神樂相對較穩定的洋投群受到刺激，波賽樂和霸鉧德預計擇一人續留。

中信兄弟在長期效力的德保拉受傷後，及時完成補強，兩位新洋投柯威士、韋禮加報到後，由韓職多年經驗的柯威士先登錄一軍出賽。柯威士在被設定用球限制狀況下，前2場出賽都未投滿5局、累積防禦率9.00，兄弟總教練平野惠一仍在觀察其狀況。

幾位洋投新面孔中，大聯盟出賽破百場、資歷最豐富的台鋼那瑪夏，昨對中信兄弟初登板，內容被總教練洪一中稱讚是「虎虎生風」、「虐殺等級」，帳面上5局失3分、6次三振。

各隊下半季打了超過30場，中信兄弟暫以19勝12敗居龍頭，台鋼雄鷹以2.5場勝差居次，樂天、味全分居3、4名，已拿到上半季冠軍的統一獅，全年度勝率居次、以3.5場勝差落後中信兄弟。

