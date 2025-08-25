晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》寫歷史！林晉擇強投豪打、台灣隊勇奪睽違29年冠軍

2025/08/25 07:03

台北市東園國小奪冠。（美聯社）台北市東園國小奪冠。（美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕站上威廉波特少棒冠軍戰舞台的台北市東園國小，面對美國代表內華達州，在王牌投手林晉擇強投豪打之下，終場7:0擊敗內華達州，勇奪冠軍。

台灣代表上次在威廉波特奪冠，是1996年高雄復興國小，此後一度退出威廉波特，賽制變更後，台灣於2003年重返世界少棒聯盟，去年桃園龜山國小睽違15年再奪亞軍，今年台北東園再進一步寫歷史，也是台灣代表在威廉波特第18座冠軍。

林晉擇首局投出3上3下、包含1次三振，蔡瑀格1局下敲團隊首安，開啟台灣隊攻勢，2出局後，美國代表內華達州投手投出觸身球，造成一二壘有人，張淳博敲安，對方及時回傳，形成滿壘。賴昱翰接著擊出飛球，台灣隊留下滿壘殘壘。

林晉擇2局投出保送，美國代表隊首度有打者上壘，但接著林晉擇製造飛球出局。2局下，首位打者簡子淂選到保送、再靠暴投上二壘，再靠隊友滾地球掩護下搶攻三壘成功，何甫羿選到保送瞬間，簡子淂再靠另一次暴投搶攻本壘，台灣隊先馳得點。

台灣隊取得1分領先後，林晉擇3局上投出此役第2次三振，再次穩定發揮。3局下，首位打者陳世榮內野安打上壘，靠對方暴投和蔡瑀格短打時對方暴傳，搶攻本壘得分。陳啟盛二壘打，造成二三壘有人，2出局後，張淳博遭三振，台灣隊留下殘壘。

林晉擇4局上續投，面對前2位打者連續飆出三振，持續封鎖。4局下，首位打者賴昱翰選到保送，靠捕逸上二壘，隊友滾地球掩護上三壘，但最終未能得分。

林晉擇5局上續投，該半局開打前，轉播單位已上字卡，上次威廉波特少棒出現無安打比賽是1979年。不過，該半局林晉擇被擊出此役首安，但隨即以雙殺化解。

美國代表隊於5局下換投，台灣隊在1出局後連續兩打者靠保送上壘，暫停喊完又投出保送造成滿壘，打擊的林晉擇擊出左外野邊線清壘三壘安打，台灣隊一口氣多得3分。台灣隊接著再靠著失誤，再取得2分。

林晉擇交出5局無失分成績、打擊端擊出帶有打點安打，本次賽會11局送出20次三振。

台灣隊6局交給陳啟盛關門，雖被敲安，但隨即以雙殺打化解，2出局後，內華達州打者又敲安，台灣隊喊出暫停，教練以幽默口吻安撫選手緊張心情，陳啟盛恢復信心，製造飛球出局。

台北市東園國小奪冠。（法新社）台北市東園國小奪冠。（法新社）

台北市東園國小奪冠。（美聯社）台北市東園國小奪冠。（美聯社）

台北市東園國小奪冠。（法新社）台北市東園國小奪冠。（法新社）

台北市東園國小奪冠。（法新社）台北市東園國小奪冠。（法新社）

台北市東園國小王牌投手林晉擇。（美聯社）台北市東園國小王牌投手林晉擇。（美聯社）

林晉擇。（法新社）林晉擇。（法新社）

