中職》提及台灣在內的棒球旅程難忘 前獅投衛蘭德發表退休感言

衛蘭德。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅今年簽下的35歲洋投衛蘭德（Joe Wieland）於7月底向球團表達想退休，最終離隊，本季僅在二軍出賽、並未正式登錄。衛蘭德今在個人IG發表退休感言，直言這段遍及日本、南韓、墨西哥和台灣的棒球生涯，是他永生難忘的回憶。

衛蘭德寫下：「在職業棒球場上奮戰18年，是時候高掛釘鞋。小時候，我最大的夢想是成為一名大聯盟球員。聽到自己在選秀會上被叫到名字、在2012年完成大聯盟初登場，對我來說是夢想成真。能夠在日本、韓國、墨西哥和台灣打球，更是我一輩子都不會忘記的經歷。」

請繼續往下閱讀...

衛蘭德感謝上帝恩典，也感謝父母支持，在一次次犧牲假期、深夜練習的陪伴下，讓他更加進步完成夢想，衛蘭德感性說，希望自己沒讓父母失望。

衛蘭德同時感謝並肩作戰的隊友、指導過他的教練，合作過的防護員和翻譯等行政人員，和這些人共事，是他的美好回憶。

最後，衛蘭德寫下對妻子的感激，他說：「謝謝妳為了支持我，將我的志業擺在妳的事業之前，陪我一起征戰亞洲3個國家，且獨力照顧3個孩子。我知道這段瘋狂的旅程並非妳原本設想的，但妳始終支持我，沒有妳的支持，我無法走到今天。」

衛蘭德說，棒球這項運動，讓他效力13個球團、跨越5個不同國家，塑造了如今的他，他期盼在上帝帶領下，為下一個人生階段做準備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法