威廉波特少棒》開賽13上13下！台灣王牌林晉擇殺翻 冠軍戰繳5局好投

LLB世界少棒大賽25日冠軍戰中，林晉擇先發5局只被擊出1支安打，帶領台灣隊以7比0擊敗內華達隊。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕25日凌晨3點開打的LLB（世界少棒聯盟，即威廉波特）世界少棒大賽冠軍戰中，台灣隊林晉擇解決了前13名美國組冠軍山脈區代表內華達州隊打者，且先發5局只被擊出1支安打，帶領台灣隊以7比0擊敗內華達隊，終結了台灣隊為期29年的冠軍荒。

綜合媒體報導，25日總冠軍戰中，台灣隊第5局展開連得5分攻勢，身高約173公分的台灣隊王牌右投手林晉擇也轟出了1支帶有3分打點的3壘安打。

林晉擇來自台北市東園國小，今年12歲，他在本屆賽事中多次以超過80英里/小時（約128公里/小時）的快速球讓場邊觀眾驚呼，引發國際媒體關注。在少棒層級賽事中，本壘板距離僅為46英尺（約14公尺），林晉擇最快82英里（約131公里）火球的球速算成大聯盟球速來到驚人的107英里（約172.2公里）。

25日的總冠軍戰中，內華達隊加列戈斯（Garrett Gallegos）第5局擊出左外野方向1壘安打，打破了林晉擇的完全比賽紀錄。但林晉擇隨後穩住陣腳，讓內華達隊米蘭達（rayson Miranda）擊出雙殺打，形成變向3上3下。

台灣隊陳啟盛6局登板，單局被擊出2安打，但力保不失，與林晉擇合力完封對手。

25日總冠軍戰之前，林晉擇曾在台灣隊對戰墨西哥隊的首場比賽中投了3局；隨後在對戰委內瑞拉隊的比賽中，繳出2.2局6次三振、只被擊出1支安打的好表現。

這是台灣隊自1996年以來首次贏得威廉波特世界少棒大賽冠軍。過去台灣隊曾在1977年至1981年連續5度奪冠。上一次由國際組冠軍隊奪得世界少棒聯盟冠軍頭銜，是2017年的日本隊。

