MLB》大谷翔平45轟出爐、山本由伸6局6K奪勝 道奇狂炸4轟復仇教士

2025/08/25 08:04

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士本季例行賽最終戰，大谷翔平炸出第45轟，山本由伸6局6K失2分優質先發，終場道奇以8：2贏球，避免系列賽遭橫掃，雙方再度並列國聯西區龍頭。

山本由伸展現王牌本色，投球任內只在3下挨狄亞茲（Elias Díaz）2分砲掉分，最終用92球完成6局優質先發，送出6次三振，另有2保送，賽後防禦率2.90，後續道奇4名牛棚投手合計3局投球無失分，聯手封鎖教士火力，山本賽季第11勝到手。

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

道奇首局靠開路先鋒大谷翔平選保送帶動攻勢，之後T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲高飛犧牲打先馳得點。

佛里曼（Freddie Freeman）6上打出陽春砲，幫助道奇扳成2：2平手。7上道奇又有攻勢，拉辛（Dalton Rushing）轟出超前3分砲，接著佛里曼再度炸裂、送上一發2分彈，單場雙響火力全開，道奇鯨吞5分大局奠定勝基。

大谷翔平9上加入開轟行列，從日本同胞松井裕樹手中夯出中右外野陽春砲，助隊再添保險分，這是大谷本季第45轟，擊球初速108.9英哩、飛行距離409英呎，道奇最終就以8：2收勝。

大谷全場4打數敲1安，進帳1打點，選到1保送，跑回2分，吞下2次三振，賽後打擊率為0.280。

