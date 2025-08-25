MLB》水手重砲羅里49轟創捕手單季最多轟 還破洋基名將64年前壯舉

水手重砲鐵捕羅里。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天單場雙響砲，本季第49轟出爐獨居大聯盟全壘打王，也打破大聯盟捕手單季最多轟紀錄。水手隊最後以11比4擊敗運動家。水手隊目前以70勝61敗居美聯西區第二，與美西龍頭太空人有2場勝差。

羅里今擔任第二棒捕手，首局擊出兩分砲，這一轟的飛行距離為448英尺是羅里生涯站在右打區的最遠一轟。運動家第2局靠威爾森（Jacob Wilson）敲陽春砲，2局下水手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲二壘安打攻進1分，羅里再擊出兩分砲，水手單局再拿3分。

第3局水手靠羅布雷斯（Victor Robles）、「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）的適時安，以及奈勒（Josh Naylor）關鍵二壘安打，單局再拿6分。運動家打線只在第7局、第8局合拿3分，讓水手隊最後贏球，並在這次的3連戰以2勝1敗帶走系列賽。

羅里全場3安4打點，包含2發全壘打，賽後打擊率為2成47，整體攻擊指數（OPS）為0.946。羅里以49轟居大聯盟全壘打王，超越皇家明星鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）在2021年締造的單季48轟紀錄，羅里成為單季最多轟捕手。

此外，羅里目前進帳106分打點，這是他連兩年單季打點數都破百，成為自1996年至2000年的名捕皮耶薩（Mike Piazza）後第一人。

《美聯社》報導，這是羅里本季第9次單場雙響砲，超過1961年洋基名將曼托（Mickey Mantle）當時的8次單場雙響砲紀錄，羅里成為大聯盟史上單季單場雙響砲最多的左右開弓打者。

羅里仍有機會挑戰曼托單季54轟的左右開弓打者最多紀錄。

Cal Raleigh stands alone!



Big Dumper is the first catcher in @MLB history to reach 49 home runs in a single season. #TridentsUp pic.twitter.com/jVllJypOGr — Seattle Mariners （@Mariners） August 24, 2025

