體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》最後出局前幽默喊「都你們在帥」 教練駱政宇巧思化解緊張

2025/08/25 07:21

台灣奪得睽違29年威廉波特少棒冠軍。（美聯社）台灣奪得睽違29年威廉波特少棒冠軍。（美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕台北市東園國小代表的威廉波特亞太區代表隊，今7:0擊敗美國組冠軍內華達州代表隊，奪得睽違29年威廉波特少棒冠軍，小球員們挺住壓力寫下歷史。

最後半局，台灣隊以7:0領先時，選擇換下5局無失分表現亮眼的王牌林晉擇，接手的是原先就設定「關門」的陳啟盛。不過，在製造2人出局後，內華達州打者又敲安，此時台灣代表隊教練團喊暫停，走上前的並非總教練賴敏男，而是投手教練駱政宇。

威廉波特少棒轉播慣例為教練喊暫停時不收音，只見現場原音重現，駱政宇帶點玩笑向小選手說：「帥都你們在帥，我都沒有帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已。」駱政宇還要選手們加油，說「台灣的女朋友都在看你們。」但最後仍不忘提醒正事，要選手們喊聲專注在最後1出局。

還原現場，駱政宇說：「最後一個出局數，小選手比較急著拿，有一點太急了，最後用一些輕鬆方式讓他們轉移一下注意力。」他笑著補充：「讓我自己也亮相一下。」

駱宇政說，平時總教練賴敏男比較嚴格，他自己則擔任調和的角色，平時就會用輕鬆一點的方式提醒選手。

