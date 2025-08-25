美網》20歲艾亞拉逆轉丹麥14種子 締造菲律賓女將第一人紀錄

菲律賓女將艾亞拉。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕20歲菲律賓女將艾亞拉（Alexandra Eala），今在美國網球公開賽女單首輪以6：3、2：6、7：6（13：11）淘汰丹麥第14種子陶森（Clara Tauson），成為公開化年代以來首位取得大滿貫會內賽勝利的菲律賓女將。

艾亞拉是網壇的竄起的新星，她曾在今年3月邁阿密女網賽扳倒前法國公開賽冠軍奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）、今年初澳洲公開賽奪冠的凱絲（Madison Keys），以及前球后史薇泰克（Iga Swiatek）等3位大滿貫贏家，驚奇之旅雖止步4強，但已讓人留下深刻印象，目前世界排名來到75名。

請繼續往下閱讀...

艾亞拉今天在決勝盤克服1：5落後，最終大逆轉陶森，本季第4次擊敗世界前10好手，賽後場邊也響起如雷掌聲，她說：「我一直以身為菲律賓為榮，但菲律賓沒有自己的比賽，所以在美網能聽到這樣的加油，讓我感覺像是在家比賽一樣，真的很感激。」

對於成為菲律賓首位在大滿貫會內拿下勝利的女將，艾亞拉說：「我一直想要追逐歷史，這一勝也可以載入史冊。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法