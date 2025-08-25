晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》20歲艾亞拉逆轉丹麥14種子 締造菲律賓女將第一人紀錄

2025/08/25 07:38

菲律賓女將艾亞拉。（法新社）菲律賓女將艾亞拉。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕20歲菲律賓女將艾亞拉（Alexandra Eala），今在美國網球公開賽女單首輪以6：3、2：6、7：6（13：11）淘汰丹麥第14種子陶森（Clara Tauson），成為公開化年代以來首位取得大滿貫會內賽勝利的菲律賓女將。

艾亞拉是網壇的竄起的新星，她曾在今年3月邁阿密女網賽扳倒前法國公開賽冠軍奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）、今年初澳洲公開賽奪冠的凱絲（Madison Keys），以及前球后史薇泰克（Iga Swiatek）等3位大滿貫贏家，驚奇之旅雖止步4強，但已讓人留下深刻印象，目前世界排名來到75名。

艾亞拉今天在決勝盤克服1：5落後，最終大逆轉陶森，本季第4次擊敗世界前10好手，賽後場邊也響起如雷掌聲，她說：「我一直以身為菲律賓為榮，但菲律賓沒有自己的比賽，所以在美網能聽到這樣的加油，讓我感覺像是在家比賽一樣，真的很感激。」

對於成為菲律賓首位在大滿貫會內拿下勝利的女將，艾亞拉說：「我一直想要追逐歷史，這一勝也可以載入史冊。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中