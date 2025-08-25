晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平紳士舉動！開轟後竟向教士球迷擊掌 道奇教頭笑說原因

2025/08/25 08:54

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第9局擊出右外野陽春砲，本季第45轟出爐並列國聯全壘打王。道奇最後在客場以8比2擊敗教士，道奇避免在這次的3連戰遭到橫掃，雙方戰績同為74勝57敗。大谷翔平在開轟後，還罕見地與教士球迷擊掌慶祝。

大谷翔平第9局從教士日籍投手松井裕樹手中，擊出右右外野陽春砲，本季第45轟出爐。大谷這一轟的擊球初速為108.9英里（約175.2公里），飛行距離為409英尺（約124.6公尺），仰角為28度。大谷翔平在擊出全壘打後，他要回休息室前，突然向一名男性教士球迷擊掌。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪說，這名教士球迷整場都在起鬨，「真的很惱人，他整場比賽都在我右邊耳朵吵不停。翔平這樣的反應很不符合他的性格，看到大谷主動擊掌很有趣。看到翔平展現自己的個性，真的很棒。」

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

美媒追問這名教士球迷說了什麼話，羅伯斯笑說，「翔平這個系列賽表現有多糟。」這番話讓現場美媒笑翻。

事實上，大谷翔平在這次面對教士的3連戰，前10打數都沒有敲安，今天直到第9局才敲安就是一發全壘打。

「打者翔平」本季出賽128場，交出45轟、84分打點，打擊率2成80，整體攻擊指數（OPS）為1.008。

