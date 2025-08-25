晴時多雲

體育 棒球 MLB

MiLB》史上首見！ 「怪力男」李灝宇豪寫台灣第一人紀錄

2025/08/25 09:14

李灝宇。（資料照，法新社）李灝宇。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇今天交出3安猛打賞，同時跑出本季第20盜，締造旅美台將第一人紀錄。

李灝宇今天對國民3A打第一棒守三壘，前2打席都敲出外野飛球出局，4上掃出2分打點安打，隨後展現腳程盜上二壘，本季第20盜出爐。

李灝宇第5局打出本季第18支二壘安打，8上有2次打擊機會，一次敲出擊球初速105.4英哩的右外野強勁安打，另一次打成右外野飛球出局。

李灝宇全場6打數敲3安，進帳2分打點、跑回1分，賽後打擊率為0.243，終場老虎3A以13：4大勝。

值得一提的是，李灝宇是史上首位在3A層級達成單季20盜的台灣選手，創下旅美台將新頁，先前最接近的人是2013年的林哲瑄，該季他在太空人3A跑出19盜。

