晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「他是殺手！」山本由伸關鍵一戰繳好投 道奇教頭讚賞心理素質

2025/08/25 09:56

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星山本由伸今天主投6局失2分，幫助道奇在客場以8比2擊敗教士，道奇避免在這次的3連戰遭到橫掃。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）大讚山本由伸，「他的心裡素質太強了，山本是一名殺手。」

道奇賽前跌落國西龍頭，若今天再輸球，與教士隊會有2場勝差。山本由伸今天主投6局失2分，包含被教士捕手E.迪亞茲（Elias Diaz）敲兩分砲，賞6次三振、丟2次保送，摘本季第11勝，賽後防禦率為2.90。山本幫助道奇並列國西龍頭。

羅伯斯表示，山本由伸今天投得真的很棒，他在球隊需要的時候挺身而出，並在關鍵時刻投出好球，「很高興看到打線也給予火力支援。」羅伯斯讚賞，山本由伸總是能在大比賽中挺身而出，「我們需要他再投出一場好比賽，而他做到了。」

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

道奇與教士隊目前戰績同為74勝57敗，兩隊在本季例行賽剩餘賽事不會在交手，但道奇本季對戰教士取得9勝4敗，這有可能會決定季後賽席次的位置。羅伯斯說，要專注在剩下的31場比賽例行賽。

道奇24歲大物捕手拉辛（Dalton Rushing）今在第7局轟出超前三分砲，他表示，「感覺自己能夠為隊友們挺身而出，對上教士這樣的球隊，並在重要時刻有所表現，感覺很棒。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中