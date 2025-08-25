MLB》「他是殺手！」山本由伸關鍵一戰繳好投 道奇教頭讚賞心理素質

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星山本由伸今天主投6局失2分，幫助道奇在客場以8比2擊敗教士，道奇避免在這次的3連戰遭到橫掃。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）大讚山本由伸，「他的心裡素質太強了，山本是一名殺手。」

道奇賽前跌落國西龍頭，若今天再輸球，與教士隊會有2場勝差。山本由伸今天主投6局失2分，包含被教士捕手E.迪亞茲（Elias Diaz）敲兩分砲，賞6次三振、丟2次保送，摘本季第11勝，賽後防禦率為2.90。山本幫助道奇並列國西龍頭。

羅伯斯表示，山本由伸今天投得真的很棒，他在球隊需要的時候挺身而出，並在關鍵時刻投出好球，「很高興看到打線也給予火力支援。」羅伯斯讚賞，山本由伸總是能在大比賽中挺身而出，「我們需要他再投出一場好比賽，而他做到了。」

山本由伸。（美聯社）

道奇與教士隊目前戰績同為74勝57敗，兩隊在本季例行賽剩餘賽事不會在交手，但道奇本季對戰教士取得9勝4敗，這有可能會決定季後賽席次的位置。羅伯斯說，要專注在剩下的31場比賽例行賽。

道奇24歲大物捕手拉辛（Dalton Rushing）今在第7局轟出超前三分砲，他表示，「感覺自己能夠為隊友們挺身而出，對上教士這樣的球隊，並在重要時刻有所表現，感覺很棒。」

