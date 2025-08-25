MLB》山本由伸摘第11勝全道奇最多 「這是一場不能輸的比賽」

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星山本由伸今天主投6局失2分，幫助道奇在客場以8比2擊敗教士，道奇避免在這次的3連戰遭到橫掃，雙方戰績同為74勝57敗並列國西龍頭。山本由伸賽後表示，這場比賽的速球手感好，「我覺得球速比感覺上還要快，這可以說是狀態好的一個證明，是好狀態才有的感覺。」

山本由伸今天主投6局失2分，包含被教士捕手E.迪亞茲（Elias Diaz）敲兩分砲，賞6次三振、丟2次保送，摘本季第11勝，最快丟到97.3英哩（約157公里）。山本由伸本季先發25場，戰績11勝8敗、防禦率2.90，共投139.2局賞157次三振，每局被上壘率（WHIP）為1.07。

道奇賽前落後教士1場勝差，山本由伸說，今天是一場絕對不能輸的比賽，「我覺得自己比平常更加專注去應戰，雖然在比賽中被敲全壘打而遭逆轉，但球隊最終贏球真的很好。」

山本由伸讚賞擊出超前三分砲的道奇大物捕手拉辛（Dalton Rushing），「在投球方面他幫了我很多，拉辛擊出決定比賽的一擊，我自己也感到開心，這讓球隊的氣勢更加高漲。」

今天是道奇本季在例行賽最後一次交手教士隊，山本由伸表示，他們是一支非常好的球隊，實力也很強，「我盡量保持冷靜，盡全力去投球。」

被問到整年能維持在先發輪值的原因，山本由伸表示，「無論是私生活還是棒球方面，我都能穩地度過每一天，每天都過得很充實，一轉眼就來到8月下旬。不過現在開始將進入非常重要的時期，我會更加打起精神，繼續努力下去。」

被問到與日職賽季的不同，山本由伸說明，在大聯盟的每場投球數較少，「在日本的時候，有時會投到120球、甚至更多，這裡是中5日，情況有些不同。」

