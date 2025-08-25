晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》前道奇少主梅伊失5分！洋基4轟贏球、中斷對紅襪8連敗紀錄

2025/08/25 11:24

洋基「爵士哥」奇澤姆開轟。（美聯社）洋基「爵士哥」奇澤姆開轟。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）今天單場雙響砲進帳4打點，葛里遜（Trent Grisham）也是單場2轟，幫助洋基在主場以7比2擊敗紅襪，避免在這次的「基襪大戰」4連戰遭橫掃。洋基也中斷對戰紅襪的8連敗。

奇澤姆第2局擊出兩分砲，砲轟紅襪先發投手梅伊（Dustin May）。葛里遜第3局敲陽春砲追加分數，第4局洋基卡巴列羅（José Caballero）敲高飛犧牲打再拿1分。葛里遜第5局再敲陽春彈，洋基前5局打完以5比0領先。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）前5局無失分，第6局先後丟3次保送，讓紅襪2出局攻占滿壘，因此被換下場。接替投球的洋基後援投手威佛（Luke Weaver），被紅襪洛爾（Nathaniel Lowe）敲帶有2分打點安打，威佛用三振結束該半局。奇澤姆8局下擊出兩分砲添加保險分，洋基最終贏球中止3連敗。

紅襪先發投手梅伊（右）。（法新社）紅襪先發投手梅伊（右）。（法新社）

羅冬主投5.1局失2分，摘本季第14勝。奇澤姆單場雙響砲，全場貢獻4打點，連兩年交出單季24轟的表現。洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）全場3支0，吞2次三振、選1次保送，賽後打擊率為3成24。

前道奇投手、季中轉戰紅襪的梅伊，先發4.1局失5分，三振、保送各3次，另有1次觸身球，吞本季第10敗，賽後防禦率為4.79。

洋基本季面對紅襪的對戰成績是2勝8敗，目前洋基以70勝60敗居美聯東區第三，紅襪以71勝60敗居美聯東區第二，雙方只有0.5場的勝差。紅襪、洋基分居美聯外卡第一和第二的位置。

