網球》想看到第3人挑戰「辛卡」 喬科維奇：我曾扮演那樣的角色

〔記者吳孟儒／綜合報導〕義大利球王辛納（Jannik Sinner）和西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）包辦過去7次大滿貫冠軍，這次兩人也被視為美國網球公開賽男單奪冠熱門，對此，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）也期盼有其他人能挺身而出能成為「第3人」，勇於挑戰他們。

喬科維奇在美網開賽前記者會提到辛納和艾卡拉茲的看法，「我認為他們之間的競爭非常精彩，過去兩年，兩位球員都取得非凡成就，尤其是今年，我們在法網、溫網和其他一些賽事的決賽看到他們交手，這對我們網球運動來說真是太棒。」

「顯然，其他年輕球員肯定會想挑戰他們。」喬科維奇也期盼有人能加入競爭行列，並點名丹麥魯內、巴西小將（Holger Rune）豐塞卡（Joao Fonseca），還自嘲自己就曾是第3人，「我希望有球員能夠爭奪喬科維奇那個位置，我其實有點同情第三名，因為我曾和費德爾（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）處在同一水平，我希望看到第3人出現。」

喬科維奇在2008年澳網首次奪得大滿貫冠軍前，費德爾和納達爾長期高居世界前二，當時費德爾有12座大滿貫冠軍，納達爾在法網完成3連霸。

