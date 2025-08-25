威廉波特少棒》東園國小奪冠軍 北市教育局：3年挹注資源超過1000萬元

台北市東園少棒勇奪威廉波特少棒冠軍。（美聯社）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市萬華區東園國小今天凌晨擊敗美國內華達隊，拿下威廉波特少棒冠軍，市長蔣萬安隨即發布賀電致意，市府教育局表示，包括出國及參賽經費、棒球培訓補助金、交通車等，近3年來已於東園國小挹注1000萬餘元的資源，周邊捷運共構大樓九月也將啟用，其中設有室內打擊練習場，可供小選手們訓練使用，未來也會結合大學端資源，支持小將追夢。

教育局指出，東園國小發展少棒具80餘年歷史，是台北市少棒運動重要培訓基地，台北市雖曾於1972年以東園國小球員為主籌組聯隊奪冠，如以單一學校及選手為代表隊奪冠，是賽事改制後第1次，也是校方史上真正首冠，對於10年前曾帶隊叩關威廉波特的校方而言，別具意義。

請繼續往下閱讀...

教育局說明，現行訂有「台北市三級棒壘球重點學校補助原則」及「台北市各級學校代表本市參加全國性體育競賽補助經費申請及核銷原則」，補助三級棒球學校發展及參賽旅運費，近3年來，於東園國小挹注資源超過1000萬元，未來期以增加培訓人力、爭取企業贊助、提高棒球隊學生就學補助、提供學校棒球練習場專屬時段等方式，結合台北市立大學資源，鞏固四級銜續系統。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法