中職》曾在經典賽和王建民先發對決 能見篤史週六為富邦開球

2025/08/25 11:23

開球嘉賓能見篤史。（富邦提供）開球嘉賓能見篤史。（富邦提供）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將將於本週六、日在新莊棒球場舉辦「わくわく日本祭」主題日，邀請曾在2013年經典賽和王建民先發對決的前阪神隊球星「鋼鐵左腕」能見篤史於週六 擔任開球貴賓，並有有和風拍照區、日式主題遊戲攤位還有美味的屋台攤位。

能見篤史職棒生涯 18 年前後效力阪神虎和歐力士猛牛，累積出賽 474 場，戰績 104 勝 93 敗、4 次救援成功與 57 次中繼成功，防禦率 3.35，曾在 2012 年以單季 172 次三振拿下中央聯盟三振王。

能見篤史也是 2013 台日大戰的日本隊先發投手，當時和王建民同場對決寫下歷史經典戰役，目前則擔任日本國家隊投手教練，明年經典賽將與台灣隊再度過招。

能見篤史週交除了開球，賽前也將進行簽名見面會，參加辦法將於富邦悍將官方粉絲團公布。

本週 日則將邀請旅台日本女星大久保麻梨子一起來到「わくわく日本祭」同樂，來自日本福岡的大久保麻梨子，定居台灣超過 14 年，跨足戲劇、廣告、電影與主持領域，近年也經營自媒體分享台日文化生活，大久保麻梨子將首度為富路邦開球。

這兩天賽前場外有「寿司の達人」、「達摩伝說」、「歌留多」、「競馬王」、「手裏投劍」等遊戲關卡，只要出示闖關卡完成任一關，即可獲得木漿海綿一份，完成太平洋聯盟攤位的互動體驗，還可以參加抽獎。

富邦悍將わくわく日本祭。（富邦提供）富邦悍將わくわく日本祭。（富邦提供）

