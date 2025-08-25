晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》「我上來帥一下」 台灣隊教練駱政宇幽默金句成焦點

2025/08/25 12:23

代表台灣的台北市東園國小投手教練駱政宇（右中）。（法新社）代表台灣的台北市東園國小投手教練駱政宇（右中）。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年威廉波特少棒冠軍戰，代表台灣的台北市東園國小今以7：0完封美國代表內華達州，相隔29年奪冠。台灣隊投手教練駱政宇在6局上喊出暫停，當時開點玩笑向小選手說：「帥都你們在帥！」駱政宇的幽默又暖心的舉動，成為球迷討論的焦點。

台灣隊6局上2出局，對手攻佔一壘，這時台灣隊喊暫停，走上投手丘的不是總教練賴敏男，而是投手教練駱政宇。當時駱政宇笑說，「帥都你們在帥，我都沒有帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已。」駱政宇還說，「台灣的女朋友都在看你們。」最後也提醒小選手專注最後一個出局數。

代表台灣的台北市東園國小在威廉波特少棒奪冠。（美聯社）代表台灣的台北市東園國小在威廉波特少棒奪冠。（美聯社）

駱政宇的幽默又暖心的舉動，讓許多台灣網友紛紛說，「這是真正的好教練，懂得怎樣去緩解選手的壓力」、「教練很搶鏡頭！恭喜拿到威廉波特世界冠軍」、「上來讓球員放鬆心情笑一下的」。

「在29年後，我們非常高興能奪得冠軍。」賴敏男受訪透過翻譯表示，台灣代表隊過去在威廉波特少棒拿17次冠軍，前一次奪冠是1996年，已經睽違29年了，台北市的代表隊曾在1972年摘冠，距離現在是53年，「我們很高興能為我們台灣、為我們國家再拿到這次冠軍。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中