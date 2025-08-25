威廉波特少棒》「我上來帥一下」 台灣隊教練駱政宇幽默金句成焦點

代表台灣的台北市東園國小投手教練駱政宇（右中）。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年威廉波特少棒冠軍戰，代表台灣的台北市東園國小今以7：0完封美國代表內華達州，相隔29年奪冠。台灣隊投手教練駱政宇在6局上喊出暫停，當時開點玩笑向小選手說：「帥都你們在帥！」駱政宇的幽默又暖心的舉動，成為球迷討論的焦點。

台灣隊6局上2出局，對手攻佔一壘，這時台灣隊喊暫停，走上投手丘的不是總教練賴敏男，而是投手教練駱政宇。當時駱政宇笑說，「帥都你們在帥，我都沒有帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已。」駱政宇還說，「台灣的女朋友都在看你們。」最後也提醒小選手專注最後一個出局數。

代表台灣的台北市東園國小在威廉波特少棒奪冠。（美聯社）

駱政宇的幽默又暖心的舉動，讓許多台灣網友紛紛說，「這是真正的好教練，懂得怎樣去緩解選手的壓力」、「教練很搶鏡頭！恭喜拿到威廉波特世界冠軍」、「上來讓球員放鬆心情笑一下的」。

「在29年後，我們非常高興能奪得冠軍。」賴敏男受訪透過翻譯表示，台灣代表隊過去在威廉波特少棒拿17次冠軍，前一次奪冠是1996年，已經睽違29年了，台北市的代表隊曾在1972年摘冠，距離現在是53年，「我們很高興能為我們台灣、為我們國家再拿到這次冠軍。」

