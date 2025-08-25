晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》台灣王牌林晉擇飆火球 鐵捕蔡瑀格辦到連教練都不願做的事

2025/08/25 13:07

代表台灣的台北市東園國小奪冠。（美聯社）代表台灣的台北市東園國小奪冠。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年威廉波特少棒冠軍戰，代表台灣的台北市東園國小今以7：0完封美國代表內華達州，台灣代表隊相隔29年奪冠。台灣隊王牌投手林晉擇先發5局僅被敲1安無失分，還飆出82英哩（約131公里）的火球，讓台灣隊自家教練都盛讚捕手蔡瑀格的蹲捕能力。

根據世界少棒聯盟的規定，投手丘距離本壘板的距離為46英呎（約14.02公尺）。而一般棒球賽場的投手板至打擊區距離18.44公尺。

權威美媒《The Athletic》報導，蔡瑀格做到連台灣代表隊教練團都不想做的事情，接住一名青春期前投手丟出80英哩的球速，台灣代表隊翻譯打趣：「試著在這麼短的距離接一顆82英哩的球，每個教練都說，『我才不要去做』，但他（指蔡瑀格）做到了。」

台灣代表隊蔡瑀格。（法新社）台灣代表隊蔡瑀格。（法新社）

台灣代表隊在2003年重返威廉波特，當時由東園國小取得代表權，而總教練賴敏男過去4次率領東園國小挑戰威廉波特，曾在2015年取得亞太區代表權，當年在敗部挑戰賽以1比11敗給墨西哥。如今東園國小奪冠，也是台灣代表隊相隔29年在威廉波特摘冠。

賴敏男回憶，30、40年前自己曾想打職業棒球，但在大學時受傷，只好轉體育老師，透過指導國小球隊，為棒球社群做出貢獻，「我花了32年才走到這裡...唯一一次能以亞太區代表隊來到威廉波特是2015年，當時我們還不如墨西哥，要取得成功需要花10年時間。」

台灣隊王牌投手林晉擇。（美聯社）台灣隊王牌投手林晉擇。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中