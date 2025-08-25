威廉波特少棒》台灣王牌林晉擇飆火球 鐵捕蔡瑀格辦到連教練都不願做的事

代表台灣的台北市東園國小奪冠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年威廉波特少棒冠軍戰，代表台灣的台北市東園國小今以7：0完封美國代表內華達州，台灣代表隊相隔29年奪冠。台灣隊王牌投手林晉擇先發5局僅被敲1安無失分，還飆出82英哩（約131公里）的火球，讓台灣隊自家教練都盛讚捕手蔡瑀格的蹲捕能力。

根據世界少棒聯盟的規定，投手丘距離本壘板的距離為46英呎（約14.02公尺）。而一般棒球賽場的投手板至打擊區距離18.44公尺。

權威美媒《The Athletic》報導，蔡瑀格做到連台灣代表隊教練團都不想做的事情，接住一名青春期前投手丟出80英哩的球速，台灣代表隊翻譯打趣：「試著在這麼短的距離接一顆82英哩的球，每個教練都說，『我才不要去做』，但他（指蔡瑀格）做到了。」

台灣代表隊蔡瑀格。（法新社）

台灣代表隊在2003年重返威廉波特，當時由東園國小取得代表權，而總教練賴敏男過去4次率領東園國小挑戰威廉波特，曾在2015年取得亞太區代表權，當年在敗部挑戰賽以1比11敗給墨西哥。如今東園國小奪冠，也是台灣代表隊相隔29年在威廉波特摘冠。

賴敏男回憶，30、40年前自己曾想打職業棒球，但在大學時受傷，只好轉體育老師，透過指導國小球隊，為棒球社群做出貢獻，「我花了32年才走到這裡...唯一一次能以亞太區代表隊來到威廉波特是2015年，當時我們還不如墨西哥，要取得成功需要花10年時間。」

台灣隊王牌投手林晉擇。（美聯社）

