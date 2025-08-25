高雄霹靂舞賽》逾250位高手炫技！日本Body Carnival奪團體對戰冠軍

日本Body Carnival奪團體對戰冠軍。（運發局提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕2025年高雄霹靂舞國際大賽昨圓滿落幕，日本隊「Body Carnival」以精湛表現奪團體對戰（Crew Battle）冠軍。

2025年高雄霹靂舞國際大賽首次移師苓雅運動中心，現場氣氛火熱沸騰，延續巴黎奧運霹靂舞熱潮，邀請世界最具代表性霹靂舞團體「Red Bull BC One Crew」、日本名團「Body Carnival」與「Found Nation」共襄盛舉；此外，Power Move傳奇人物 Lil G、WDSF霹靂舞世界排名女子第1日本選手Ayumi、剛拿下世界運動會銀牌的日本好手INSSIN也都登台獻技，與來自全球18國、超過250位選手同場競舞，帶來國際最高規格的對決畫面。

請繼續往下閱讀...

全球頂尖舞者在23、24日齊聚一堂，由高雄市長陳其邁的倒數聲中揭開序幕，舞者們隨音樂節拍，接連展現Power Moves、Freezes、Footwork等高難度技巧，動作充滿力量與創意。Kids Battle組連二屆由台灣選手Saturn奪冠、日本選手Orion獲得第2名；Breaking Solo組由南韓選手Madmoon獲得冠軍稱霸、希臘選手Onel得到第2名；最大獎Crew Battle組由日本團體「Body Carnival」榮獲冠軍、「Red Bull BC One Crew」得到亞軍。

高雄市運動發展局長侯尊堯表示，高雄霹靂舞國際大賽邁入第3屆，今年首度融入滑板賽事與潮流運動派對等3大主軸，將苓雅運動園區打造成為全台最具震撼力的街頭運動文化聖地，期望於苓雅運動園區辦理更多元賽事，透過賽事與場域，培育在地選手，打造屬於青年世代的潮流舞台，讓高雄成為國際街頭運動的新標竿。

