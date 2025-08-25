晴時多雲

威廉波特少棒》台灣囡仔提冠軍！賴清德、蕭美琴樂喊：都你們在帥！

2025/08/25 12:22

台北市東園少棒勇奪威廉波特少棒冠軍。（美聯社）台北市東園少棒勇奪威廉波特少棒冠軍。（美聯社）

〔記者陳昀／台北報導〕台灣囡仔提冠軍！台北市東園國小少棒隊今天以7比0完封美國隊，在「威廉波特世界少棒大賽」勇奪台灣29年首冠，贏得國際少棒最高榮譽；賴清德總統、蕭美琴副總統今天接連在社群表達祝賀，異口同聲地說「都你們在帥！」並喊話：「台灣會繼續為你們加油！」

賴清德表示，恭喜東園國小少棒隊今年勢不可擋，先是亞太區少棒錦標賽以6勝1負拿下亞太區代表權，接著在國際組賽事12天5戰全勝，投打守精湛發揮，勇奪台灣睽違29年首冠、隊史第18冠！駱政宇投手教練說得好：「都你們在帥！」

賴清德指出，捷報連連，體壇的好消息還有U15代表隊本月在「U15亞洲青少棒錦標賽」完成2連霸，勇奪隊史第8冠；政大雄鷹籃球隊昨天奪下「亞洲大學生籃球聯賽」首屆冠軍。

賴清德說，台灣囡仔在國際賽場持續寫歷史，謝謝你們，給全體國人激勵振奮的力量，台灣會繼續為你們加油！

蕭美琴也說，這個夏天，台灣的棒球小將們接連在國際舞台上轟出冠軍，不僅U15亞洲盃青少棒錦標賽完封日本，今天也在威廉波特少棒賽，睽違29年由東園國小代表隊奪冠。「謝謝各位棒球少年，讓世界看見「台灣尚勇」的韌性，你們是台灣的驕傲！都你們在帥！」

