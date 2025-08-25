晴時多雲

體育 網球

美網》喬科維奇直落三勝地主新星 賽後卻說「比賽有點奇怪...」

2025/08/25 12:27

喬科維奇。（路透）喬科維奇。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽男單首輪，以6：1、7：6（7：3）、 6：2力退 美國地主新星田勒納（Learner Tien），但喬帥賽後卻坦言：「這比賽有點奇怪...。」

喬科維奇曾在2011、15、18和23年於美網奪冠，但他自7月溫布頓錦標賽4強落敗後就一路休兵，缺席ATP千分等級的多倫多、辛辛那提大師賽，直接空降美網，也讓外界相當關注他的狀態。

喬科維奇今天在首盤破掉對手2個發球局，以6：1先下一城，進入次盤雙方都能力保發球局，戰線拉長至搶七，喬帥克服1：2落後，以7：3後來居上率先聽牌，他說：「第一盤打20分鐘，第二盤耗時1小時20分鐘，前兩盤我們發揮完全相反，對我來說，在第二盤保持鎮定，拿下搶七非常重要，之後我的表現越來越好，為今年的旅程打下一個好的開始。」

在第二盤結束接受傷停治療右腳的喬帥，雖第三盤開局就就遭破發，但他下一局馬上還以顏色，且連續破掉3個發球，但他從0：1落後之下連破3個發球局奠定勝基，以6：2收下勝利。

談到身體的狀況，喬科維奇說：「我開賽就打得不錯，就是第二盤一些多拍對決的回合，我很訝異我的身體狀況這麼糟，這確實有點令人擔心，但我沒有受傷或其他狀況，我只是在多拍僵持打得掙扎，而且每次得分要花更多時間恢復。」喬帥還笑說，希望自己更年輕一點，而他下一輪將對上地主施法達（Zachary Svajda）。

