體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》蔣萬安與東園少棒小將視訊 暢談這件事

2025/08/25 12:52

台北市長蔣萬安開心地與東園少棒小將相約「回來吃大餐」。（台北市政府提供）台北市長蔣萬安開心地與東園少棒小將相約「回來吃大餐」。（台北市政府提供）

〔記者何玉華／台北報導〕東園國小少棒隊在美國威廉波特「世界少棒錦標賽」勇奪總冠軍，答應小將許願「凱旋後去吃大餐」的台北市長蔣萬安一早在臉書貼文恭賀，也與小將們視訊，蔣萬安開心的說，這是台北市的隊伍第一次拿到世界冠軍，真的很不容易，讓小朋友們今天可以開開心心好好睡一覺，回來吃大餐。

蔣萬安為東園國小少棒隊出征授旗時，隊員們許願凱旋回來後，市長請吃大餐，蔣萬安允諾並祝他們凱旋歸國；清晨小將們拿下總冠軍的消息傳回，蔣萬安就在臉書發文恭喜「孩子們，你們做到了！」在與小將們的視訊中也提到，這是睽違29年，台灣再次在威廉波特封王，也是台北市的隊伍第一次拿到世界冠軍。

校長陳毓卿透過視訊表達對市府的感謝，也提到對手每一隊都很難纏，所幸在第一場對墨西哥打響第一炮後，後續的比賽就一帆風順。蔣萬安也提到，教練每次碰到他，都會提到希望可以增加專任教練，他會全力來支持協助；也請校長看看小將們有沒有需要什麼樣的設備、器材，會請教育局全力來幫忙。

蔣萬安說，小朋友今天可以開開心心好好睡一覺，回來吃大餐；他問小將們「累不累？」隊員說「不累」，蔣萬安笑回「拿到冠軍就不累」，並要小將們想想要吃什麼，先提建議，「我好趕快去訂位」；小將七嘴八舌有人想吃和牛、海鮮等，還有人說不能吃牛，蔣萬安說「乾脆吃自助餐好了！」還有一段小將們的錄影，可以看出隊員們精神相當好，也很歡樂。

