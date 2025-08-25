棒球》曾被拒絕參賽、一度退出六年 台灣在威廉波特的一頁滄桑史

台北市東園少棒勇奪威廉波特少棒冠軍。（美聯社）

〔記者吳清正／台北報導〕在美國賓州威廉波特舉行的LLB世界少棒賽，創辦於1947年，1969年台灣隊首度參賽就冠，並創下4連霸和5連霸，但是也造成主辦單位一度「閉關自守」，台灣也因為組隊問題退出6年。

1969年台灣由台中金龍少棒隊代表首度參加LLB世界少棒賽，選手包括郭源治、「魔手」陳智源和「福將余宏開」。金龍少棒隊贏得LLB世界少棒賽冠軍，掀起台灣的棒球熱潮，1971年起創下4連霸。

請繼續往下閱讀...

由於台灣球隊幾乎完全宰制LLB世界少棒賽，世界少棒聯盟在1975年拒絕所有外國球隊參賽，雖然76年再度開放，但是台灣隊首度在遠東區選拔賽失利，77年起台灣隊再創下5連霸，79年的嘉義朴子少棒隊陳昭安，更創下「完全三振」紀錄。

由於台灣隊頻頻奪冠，世界少棒聯盟對於台灣隊的組隊方式提出質疑，甚至在台灣隊贏得1993年遠東區冠軍後，取消台灣隊參加世界賽的資格，台灣於1997年退出世界少棒聯盟，直到2003年才再度加入。

而在台灣隊退出期間，LLB世界少棒賽的賽制也有所改變，2001年起預賽分為美國組和國際組各8隊參賽，保障美國球隊參加冠軍賽的機會，台灣隊所屬的遠東區改為亞太區，日本則獨立為一區。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法