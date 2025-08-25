晴時多雲

體育 籃球 NBA

「桃園珍珠海岸國際音樂節」邀2大NBA球星登台 8/29-31交通攻略出爐

2025/08/25 13:15

「桃園珍珠海岸國際音樂節」交通攻略出爐，機車可停放活動會場停車場，開車、捷運安排接駁車，亦可搭乘客運前往。（觀旅局提供）「桃園珍珠海岸國際音樂節」交通攻略出爐，機車可停放活動會場停車場，開車、捷運安排接駁車，亦可搭乘客運前往。（觀旅局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕首屆「桃園珍珠海岸國際音樂節」8月29日至31日於竹圍漁港登場，為期3日活動規劃3大主題舞台，邀集超過20組國內外知名藝人輪番演出，效力於紐約尼克隊的Karl-Anthony Towns與洛杉磯快艇隊的Kawhi Leonard兩大NBA球星將現身，預期將吸引歌迷、球迷齊聚，桃市府觀光旅遊局表示，會場僅提供機車停車區，另於機場捷運A11站規劃「綠線」、A11產專區停車區「藍線」接駁車，接駁搭乘大眾運輸、開車的民眾。

觀旅局表示，考量竹圍漁港腹地有限，為維持交通順暢與活動秩序，音樂節會場旁只提供約2000席機車停車位，欲騎乘機車前來的民眾，可直接將車輛停放至機車停車場；而自行開車的民眾，可將車輛停放於A11產專區停車場，再轉乘「藍線」接駁車前往活動會場，另為分散車流壓力，活動亦開放A11周邊部分道路（源福路、翔英一路及航空城大道三段等）為臨時路邊停車區，方便開車民眾停放。

觀旅局表示，搭乘高鐵或機捷的民眾，可搭乘機捷A11坑口站，再轉乘「綠線」接駁車前往會場，「藍線」、「綠線」接駁車每日服務時間為下午1點至晚上10點15分，班距約15分鐘，單程車程約15分鐘，並將依人潮狀況彈性加派班次，以確保交通疏運順暢。

此外，市區民眾亦可選擇搭乘桃園客運5016、5022、5022A等公車路線，於「竹圍站」下車後步行即可抵達會場，民眾可利用桃園公車動態資訊系統或下載桃園公車APP，即時掌握班次與抵達時間。

觀旅局表示，為維護活動周邊交通秩序，活動期間每日下午1點至晚上11點，將對竹圍漁港周邊道路實施交通管制，呼籲民眾多利用大眾運輸或接駁服務，詳細資訊可上活動官網（https://tpcmf.tycg.gov.tw/），或樂遊桃園粉絲專頁（https://www.facebook.com/traveltaoyuan）查詢。

