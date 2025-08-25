MLB》連3季「20-20」！台美混血球星卡洛爾創響尾蛇隊史首見壯舉

卡洛爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天敲1安、跑2次盜壘成功，成為響尾蛇隊史第一位連3年達成單季「20轟、20盜」的選手。不過，響尾蛇最後在主場以1比6輸給紅人。

卡洛爾首局選保送，接著跑出本季第19次盜壘成功。卡洛爾第3局再選保送，該半局2出局後，卡洛爾又盜上二壘，本季第20盜出爐。第8局卡洛爾敲安打，但響尾蛇全場只有2安，僅靠高飛犧牲打得到1分，最終吞敗。

卡洛爾。（路透）

卡洛爾此戰2打數1安，選2次保送、吞1三振，本季出賽114場，交出27轟是生涯新高，貢獻65分打點，打擊率2成54，整體攻擊指數（OPS）為0.885。

這也是卡洛爾自2023年起，連3年達成單季至少「20轟、20盜」，是響尾蛇隊史第一人。此外，卡洛爾以16支三壘安打成本季全大聯盟最多，同時也是響尾蛇隊史紀錄。

根據《Arizona Sports》指出，卡洛爾目前有27轟、20盜、16支三壘安打，過去能在單一賽季達成這些數據的選手，只有1957年的紐約巨人（現為舊金山巨人）的名人堂外野手梅斯（Willie Mays），以及2007年的前費城人球星羅林斯（Jimmy Rollins）。

