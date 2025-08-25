美網》關鍵時刻出現「抓馬」引熱議 梅德維夫首輪5盤爆冷落敗

梅德維夫。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕俄羅斯第13種子梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在美國網球公開賽克服關鍵時刻的「抓馬」，卻沒能成功上演大逆轉，以3：6、5：7、7：6（7：5）、6：0、4：6不敵法國對手邦齊（Benjamin Bonzi），止步男單首輪，本季有3場大滿貫都停在首輪。

梅德維夫曾在2021年美網封王，也是他生涯迄今唯一1座大滿貫冠軍，但他近期表現欠佳，前一次在巡迴賽奪冠已是2023年5月，且本季澳網、法網都是一戰出局，溫網則是止步次輪，而來到擅長的硬地賽場也沒能走出低迷，依舊是一輪遊。

這場比賽還上演「抓馬」，邦齊在第三盤面臨賽末點時，出現一發失誤，有攝影師突然在場邊走動造成干擾，主審按照規定給邦齊重新發球機會，讓梅德維夫相當不滿，現場觀眾也開始鼓譟，最後邦齊連掉3分，梅德維夫完成破發，將戰線拉長至搶七，還順勢扳回一城。

儘管梅德維夫在第四盤強勢「送蛋」，第五盤雙方前段都歷經兩次破發，進入決勝階段，梅德維夫沒能化險為夷，在4：5的下一個發球局失守，最終奮戰3小時45分鐘黯然告負，吞下對戰3連敗。

