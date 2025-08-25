晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》關鍵時刻出現「抓馬」引熱議 梅德維夫首輪5盤爆冷落敗

2025/08/25 13:32

梅德維夫。（法新社）梅德維夫。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕俄羅斯第13種子梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在美國網球公開賽克服關鍵時刻的「抓馬」，卻沒能成功上演大逆轉，以3：6、5：7、7：6（7：5）、6：0、4：6不敵法國對手邦齊（Benjamin Bonzi），止步男單首輪，本季有3場大滿貫都停在首輪。

梅德維夫曾在2021年美網封王，也是他生涯迄今唯一1座大滿貫冠軍，但他近期表現欠佳，前一次在巡迴賽奪冠已是2023年5月，且本季澳網、法網都是一戰出局，溫網則是止步次輪，而來到擅長的硬地賽場也沒能走出低迷，依舊是一輪遊。

梅德維夫（右）。（美聯社）梅德維夫（右）。（美聯社）

這場比賽還上演「抓馬」，邦齊在第三盤面臨賽末點時，出現一發失誤，有攝影師突然在場邊走動造成干擾，主審按照規定給邦齊重新發球機會，讓梅德維夫相當不滿，現場觀眾也開始鼓譟，最後邦齊連掉3分，梅德維夫完成破發，將戰線拉長至搶七，還順勢扳回一城。

儘管梅德維夫在第四盤強勢「送蛋」，第五盤雙方前段都歷經兩次破發，進入決勝階段，梅德維夫沒能化險為夷，在4：5的下一個發球局失守，最終奮戰3小時45分鐘黯然告負，吞下對戰3連敗。

法國好手邦齊。（法新社）法國好手邦齊。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中