TPBL》「像紅酒一樣，越陳越香」特攻宣布續約曾文鼎、林韋翰

中信特攻宣布續約魏嘉豪（左起）、曾文鼎、林韋翰。（中信特攻提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL中信特攻今宣布新賽季陣容異動，曾文鼎和林韋翰兩位老將確定續留。

40歲資深長人曾文鼎在TPBL首季出賽33場，平均上場時間16分鐘，貢獻2.5分、2.6籃板，他對於能夠續留特攻表示，「很開心可以繼續穿著特攻球衣出賽，我很喜歡特攻的凝聚力和大家的拚戰精神，我也會用自己的經驗幫助年輕球員成長，為球隊爭取更多勝利。」

總教練莫米爾形容，曾文鼎像紅酒一樣，越陳越香，「年齡在曾文鼎身上，似乎沒有影響，我希望他能繼續做他一直以來所做的事，幫助球隊及球員共同成長。」

34歲控衛林韋翰受到傷勢影響，上季出賽19場，場均上場27分鐘，攻下6.4分、4.1助攻，他指出，續約對自己來說不只是責任，「更是一種使命感，我會持續把自己準備到最好，全力以赴，不辜負球迷們的期待。」

莫米爾教練認為，「雖然林韋翰這幾年一直受到膝蓋傷勢的困擾，無法打出他以往的水準，但他非常努力地鍛鍊身體，為新賽季做準備，希望他在新賽季能以百分之百的狀態出賽。」

此外，中信特攻也提前與25歲後衛魏嘉豪續約，他上季出賽35場，平均貢獻6.3分、2.9籃板、3助攻，他表示，其實對自己這幾年的表現不是很滿意，感謝球隊對自己的肯定。

