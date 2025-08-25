台灣首座國際級人工激流賽道 宜蘭縣府將評估收費使用

宜蘭縣三星鄉安農溪輕艇激流標桿國際競賽場，是台灣首座國際級人工激流賽道，縣府將於年底評估收費使用。（資料照）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪輕艇激流標桿國際競賽場，是台灣首座國際級人工激流賽道，開放各界訓練與比賽申請使用，目前並未收費。為了維護管理需要，縣府將於年底評估實施「使用者付費」，怎樣收費才合理？將與中央再做研議。

安農溪輕艇激流標桿賽場位在三星鄉雙賢二號橋下游左岸，斥資2.7億元打造，中央補助2億，縣府自籌7千萬元，總長度370公尺、寬10到14公尺，是台灣第一座國際級人工激流賽道，今年4月底完工，也是5月間世壯運輕艇激流比賽場地。

宜蘭縣議會今審查該工程8千萬元墊付案，大會無異議通過；但縣議員謝燦輝關心，有這個場地很好，但日後維護管理是誰要負責？有訂收費標準嗎？如果是中央負責維管，由中央編列經費那就算了，如果是縣府管養，那也是一種負擔，他要求縣府訂定收費標準，因應基本的環境與設施維護費用。縣議員黃定和也關心如何收費？救生員戒護、安全維護管理與保險等問題。

宜蘭縣政府教育處代理處長陳金奇指出，安農溪輕艇激流標桿國際競賽場完工後，詢問度很高，很多縣市選手都想來借場地訓練，但縣府一定以縣內選手為優先，10月也將辦理全國運動會，目前並未收費，屬於「試營運」概念，希望藉由訓練、比賽，了解場地有無需要改進的地方。

陳金奇說，目前借用場地都是縣市、運動團體選手，中央也希望藉由這個場地推廣輕艇運動，有關收費問題，縣府會在年底賽事、訓練辦完後，針對使用者付費進行滾動式檢討，與中央作一些研議，未來也可能開放給個人玩家體驗，只要避開賽事與訓練期間就行，但怎樣收費才合理還須進一步討論。

