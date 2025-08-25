晴時多雲

WTT大滿貫》7局大戰扳倒球王林詩棟 莫雷加德打破中國男單壟斷大滿貫賽

2025/08/25 14:00

瑞典一哥莫雷加德贏得生涯首座大滿貫賽男單冠軍，也打破中國隊的壟斷局面。（取自Europe Smash臉書）瑞典一哥莫雷加德贏得生涯首座大滿貫賽男單冠軍，也打破中國隊的壟斷局面。（取自Europe Smash臉書）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第7的瑞典「六角戰士」莫雷加德，今天凌晨經過一場超過1小時的7局激戰後，以4:3扳倒世界排名第一的中國「小石頭」林詩棟，贏得2025年WTT歐洲大滿貫賽瑞典站男單冠軍，笑納10萬美元（約新台幣304萬）冠軍獎金及2000分積分，也終結中國隊在WTT大滿貫賽壟斷男單冠軍的局面。

擁有主場優勢的莫雷加德，一路擊敗羅馬尼亞的E.伊歐內斯庫、日本小將松島輝空、南韓新秀趙大成，8強再以4:2力退南韓名將安宰賢，4強也以直落擊潰世界排名第10的德國一哥杜達。

去年巴黎奧運摘下男單銀牌的莫雷加德，過去和林詩棟交手兩次，包括去年沙烏地大滿貫賽、今年世界盃都吞下敗仗，但這回在主場球迷的助威下，打完前4局以11:8、8:11、12:10、11:8取得局數3:1領先。4強賽曾克服數1:3落後，逆轉擊敗法國名將高齊的林詩棟，再度展開絕地大反攻，第5局先以11:4扳回一城，第6局在10:8聽牌下，雖然連續錯過兩個局點，反倒以10:11落後，但他頂住壓力，在救回1個賽末點後，以13:11扳平戰局。

決勝局，林詩棟在2:3落後下連追3分以5:3反超，並保持1、2分領先，但莫雷加德展現韌性，在8:9落後時積極搶攻，10:9率先聽牌，最後一球莫雷加德連續正手扣殺，迫使林詩棟退台連續救球，經過24板精彩來回後，林詩棟正手吊高球出界，莫雷加德戲劇性的拿下冠軍。

莫雷加德表示，「奪冠意味著一切!最後1分我甚至不敢相信會贏，感謝主場觀眾，讓我在壓力下呼吸變輕鬆。」

莫雷加德（左）力退世界球王林詩棟，贏得歐洲大滿貫賽男單冠軍。（取自Europe Smash臉書）莫雷加德（左）力退世界球王林詩棟，贏得歐洲大滿貫賽男單冠軍。（取自Europe Smash臉書）

