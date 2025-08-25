晴時多雲

TPBL》特攻找來華裔雙能衛 宣布簽下25歲林安龍

2025/08/25 14:06

華裔球員林安龍。（中信特攻提供）華裔球員林安龍。（中信特攻提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL中信特攻今宣布新賽季陣容異動，簽下25歲的華裔後衛林安龍（Walter Lum）。

林安龍身高178公分、體重78公斤，來自美國舊金山，畢業於 Whitman College（惠特曼學院），2020-2023連三個賽季於NCAA三級出賽，擔任控球後衛角色，2022-2023賽季繳出場均12.1分、3.4籃板、3.6助攻成績，並入選Northwest Conference All-First Team（西北聯盟年度第一隊），是當季最具影響力的後場球員之一，且林安龍大學畢業後曾擔任 NBA馬刺隊2023夏季聯盟的團隊助理，積極學習並深入了解職業籃球運作。

特攻球團表示，林安龍今年7月參加中信特攻球隊試訓，展現出色命中率及團隊組織潛力，穩定的外線投射、精準的轉換快攻和靈活的防守預判能力也吸引教練團目光，另外，林安龍已取得中華民國國籍，未來將可以本土球員身分為球隊效力。

總教練莫米爾認為，林安龍是一名能打1、2號位的雙能衛，速度快、爆發力強，對比賽理解度高：「他曾在美國打過大學籃球，適應台灣籃球肯定需要一些時間，但我相信以他的技術以及我們的比賽方式，能夠盡快幫助他度過適應期。」

即將披上3號黃衫戰袍，林安龍表示：「能夠加入中信特攻團隊，我感到非常興奮與榮幸。大家都非常熱情，是一支充滿能量與企圖心的球隊，我期待與隊友並肩作戰，將自己最好的表現貢獻給球隊與球迷。」

